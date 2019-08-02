Чирлидерша, обожавшая солярий, пожертвовала своей красотой, чтобы выжить

Девушка пристрастилась к искусственному загару ещё в школе. О том, что это опасно для кожи, она узнала только спустя десять лет.

29-летняя американка Кери Линн Нобл обратилась в больницу, когда обнаружила у себя на лбу небольшую корочку. В прошлом девушка танцевала в группе поддержки и в связи с этим часто посещала солярий. Как оказалось, загар, который делал её более привлекательной, одновременно убивал её. Врачи нашли у Кери рак кожи, и ей пришлось перенести несколько операций, чтобы остаться в живых, сообщает Mirror.

Когда я снимала футболку или умывалась, корочка вскрывалась и кровоточила. Я работаю на круизном лайнере и не могла сразу же пойти к врачу. В больнице мне сказали, что это базалиома и её нужно удалить. Тогда я не знала, что это из-за солярия Кери Линн Нобл

Кери начала посещать солярий с 16 лет, как и большинство её сверстниц. В школе она была чирлидершей и, по собственному признанию, хотела выглядеть загорелой в своей униформе. В солярий она ходила перед каждой игрой своей команды, а ещё всякий раз, когда собиралась на дискотеку.

Врачи приступили к лечению Кери с помощью метода микрографической хирургии Моса, когда поражённая раком кожа удаляется и исследуется слой за слоем. Первая операция прошла в 2016 году.

Операция прошла успешно, но через два года базалиома снова возникла на том же месте. На этот раз хирургу потребовалось пять попыток, чтобы избавиться от неё. Крошечный рак кожи удвоился в размерах и превратился в опухоль размером с мяч для гольфа Кери Линн Нобл

После второй операции врач направил Кери к пластическому хирургу, который скрыл последствия удаления опухоли, аккуратно сместив кожу на её лице.

Около двух месяцев я ходила с одной приподнятой бровью, но теперь всё в порядке и вы даже не заметите, что что-то не так Кери Линн Нобл

Кери признаётся, что после всех испытаний, через которые ей пришлось пройти, она начала гораздо серьёзнее относиться к защите кожи от солнечных лучей. "У меня всегда с собой солнцезащитный крем и шляпка. Если уж мы тщательно следим за тем, что едим, и стараемся поддерживать себя в форме, то к коже тоже нужно относиться внимательнее ", — говорит она.

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