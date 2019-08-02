Девушка всегда носила на руке резинку для волос и через 30 лет пожалела об этом

Как правило, девушки всегда держат под рукой резинку для волос. И самое удобное место — это запястье. Однако мало кто догадывается, чем может обернуться подобная привычка.

Лиза Мак-Леннан всегда обладала густой шевелюрой, поэтому неудивительно, что резинка для волос была острой необходимостью в её жизни. Девушка, как и многие другие, носила её на запястье. Так продолжалось около 30 лет, пока женщину не начали беспокоить боли в руках. В результате у 47-летней жительницы Британской Колумбии в Канаде был диагностирован синдром запястного канала — неврологическое заболевание, вызванное сжатием нерва.

Боль чувствуется в обоих запястьях Лизы, но в особенности на левой руке, где женщина всегда носила резинку для волос. Причём она даже подумать не могла, что столь безобидная привычка может сказаться на её здоровье. Сначала Лиза решила, что виной всему артрит, но продавщица рассказала, в чём настоящая причина её страданий, сообщает The Sun.

Несколько дней спустя я зашла в магазин и рассказала продавщице о произошедшем. И она вдруг серьёзно заявила: "Никогда не надевайте резинку на запястье". Невролог рассказал ей о возможных проблемах, которые могут появиться из-за этого Лиза Мак-Леннан

В итоге у Лизы нарушилось кровообращение, был повреждён главный нерв на руке, началось воспаление.

Не делайте этого. Просто не провоцируйте появление таких проблем. Исправить потом будет нелегко, а предотвратить — вполне себе Лиза Мак-Леннан

Девушка выпила бокал вина, не подозревая, что он выявит у неё страшную болезнь