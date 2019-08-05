Парень 4 года не общался с семьёй, потому что звук жевания приводил его в ярость

Деррол Мёрфи несколько лет считал, что он сходит с ума, пока не выяснилась правда.

Для менеджера из Сан-Диего, США, некоторые звуки стали настоящим адом, пишет Mirror. Щёлканье ручкой, шуршание пакетами и особенно звук жевания могли запросто вывести в целом неагрессивного Мёрфи из себя и даже привести его в ярость. Из-за этого он не мог нормально ходить на свидания или в кино, а со своей семьёй из-за "чавканья" не общался четыре года.

Я не мог скрыть выражение отвращения на своём лице, когда ходил на свидания и люди начинали жевать. Я не был в кино более 10 лет, потому что звук открывающихся пакетов с едой для меня большой раздражитель Деррол Мерфи

Мёрфи приходилось часами ходить в наушниках и постоянно пытаться себя контролировать. И сначала Деррол думал, что просто сходит с ума, пока не выяснилось, что у него расстройство, которое называется мисофония. Оно представляет собой чрезмерные эмоциональные реакции на определённые звуки, среди них ярость, паника и желание сбежать.

Я в течение многих лет думал, что был сумасшедшим. Даже небольшой шум приводил меня в ярость Деррол Мерфи

Теперь 41-летний мужчина хочет повысить осведомлённость окружающих о подобной особенности. Он надеется, что люди станут более терпеливыми и понимающими, когда видят выражение, казалось бы, беспричинной ярости на лице близкого человека.