Парень 4 года не общался с семьёй, потому что звук жевания приводил его в ярость

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Фото © Facebook / UNILAD, Derrol Murphy

Деррол Мёрфи несколько лет считал, что он сходит с ума, пока не выяснилась правда.

Для менеджера из Сан-Диего, США, некоторые звуки стали настоящим адом, пишет Mirror. Щёлканье ручкой, шуршание пакетами и особенно звук жевания могли запросто вывести в целом неагрессивного Мёрфи из себя и даже привести его в ярость. Из-за этого он не мог нормально ходить на свидания или в кино, а со своей семьёй из-за "чавканья" не общался четыре года.

Я не мог скрыть выражение отвращения на своём лице, когда ходил на свидания и люди начинали жевать. Я не был в кино более 10 лет, потому что звук открывающихся пакетов с едой для меня большой раздражитель

Деррол Мерфи

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/uniladmag/?hc_ref=ARQ_4Skd4rGFHnrCwYXTUAl2wFBkFKtJA4BUSW6yPF_PUt_g6jd0YtJK1iK8lZFnRRI&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDXLQoXs3DiNYrNv1KyGWx7OXdaMlplPbWiwa-yM-oh3JRXNO7ymZTXYW8qGUAhSf8IR43i7jhs2o6INrAdicBwvXh-R4Jvk5iBCpzCUmXBPq4brqFBqhMQe_rwaT60BQhs-xUltnEbaZKmUh-xfdTGmFPz9cIac9nu8raLgUy_sR5OV110ZcUTxjO1NxH6nal2Yrc3qFQzEf49dHMckzSzc_xAM5sXty4o77fY2cKralwtkPaJ1QPy4kMYwzGHPlCN95JP8ADmtzJeM1h2sp0mUqxLSnMWOABJ0eqxPyeMRqyiVIMwbb-UmDZQLeqzP2vdhkLvKZJHfBg1jx4aTZoL9A&__tn__=kC-R" target="_blank">UNILAD, </a><a href="https://www.facebook.com/Dr.Derrol?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARDvbOA9bSw3lz9k27Adh1UpLk5HptVyJn1FGB7jJTTNgdldlHOXFoJd4hlyJu683NOnsTcZ1TnFbp-K&tn-str=%2AF" target="_blank">Derrol Murphy</a></p>

Мёрфи приходилось часами ходить в наушниках и постоянно пытаться себя контролировать. И сначала Деррол думал, что просто сходит с ума, пока не выяснилось, что у него расстройство, которое называется мисофония. Оно представляет собой чрезмерные эмоциональные реакции на определённые звуки, среди них ярость, паника и желание сбежать.

Я в течение многих лет думал, что был сумасшедшим. Даже небольшой шум приводил меня в ярость

Деррол Мерфи

Теперь 41-летний мужчина хочет повысить осведомлённость окружающих о подобной особенности. Он надеется, что люди станут более терпеливыми и понимающими, когда видят выражение, казалось бы, беспричинной ярости на лице близкого человека.

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