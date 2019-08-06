Смертельное отравление. Как сальмонелла в еде убивает людей

В Якутии в одном из кафе 17 человек заразились сальмонеллёзом. В середине июля 49 детей попали в больницу в Крыму с острой кишечной инфекцией. Товары в вендинговых аппаратах Healthy Food стали причиной заражения 95 человек. Лайф выяснил, откуда берётся сальмонеллёз и какими могут быть последствия этой инфекции.

В городе Вилюйске 17 граждан, в том числе 10 детей, обратились в больницу, где им поставили диагноз "сальмонеллёз". Все они оказались клиентами одного из местных кафе.

Бактерии сальмонеллы передаются через еду: мясо, яйца, молочные продукты, майонез, рыбу. Продукты могут быть инфицированы из-за неправильных условий хранения. Кроме того, любая пища и любые напитки могут "заразиться" бактериями сальмонеллы от рук человека, у которого эти бактерии есть.

Если не соблюдать правила личной гигиены, инфекция может перейти от человека к человеку при рукопожатии, объятиях и передаче предметов из рук в руки.

Как "работает" сальмонелла?

Бактерия после попадания в организм может погибнуть в кислой среде, но чаще всего она пробивается в тонкий кишечник и начинает размножаться, выделяя эндотоксин. Первые признаки болезни могут проявляться спустя пару часов после попадания бактерии в организм. Микроб быстро размножается, попадает в кровь, лимфоузлы, печень.

Рассмотрим основные признаки заболевания.

Озноб и лихорадка Температура тела может повыситься до 39 градусов Фото © Shutterstock

Боль Острая боль в мышцах и животе, колики Фото © wikipedia.org

Тошнота и диарея Частый жидкий стул, многократная рвота свидетельствуют о заражении Фото © Shutterstock

Сальмонеллёз может стать причиной обезвоживания. Умеренное обезвоживание обычно легко устраняется употреблением большого количества жидкости.

Сильное обезвоживание может быть опасно для жизни: при недостатке жидкости внутренние органы не могут нормально функционировать, может начаться кровотечение, а также образовываются тромбы, нарушается кровяное давление, что приводит к инфарктам и инсультам.

Как предотвратить сальмонеллёз?

Мойте руки, как приходите с улицы, после посещения туалета, а также после того, как разделывали сырое мясо, меняли подгузник ребёнку или убирали лоток за домашним питомцем.

Разделяйте продукты питания, чтобы избежать перекрёстного загрязнения. Не кладите продукты в грязную тарелку, где лежало сырое мясо. Рыбу и мясные продукты храните в холодильнике отдельно от остальной еды.

Если вы часто ходите в кафе, выбирайте проверенные места, где можете быть уверены в чистоплотности персонала и качестве продуктов, а также в том, что в заведении соблюдаются санитарные нормы. Шаурма возле метро — это не только вред для фигуры, но и смертельная опасность для организма. Постарайтесь не лакомиться в ненадёжных точках питания.