Парень кардинально изменился, бросив наркотики, на которые подсел ещё в детстве

31-летний Тайлер Рейчелт из Лос-Анджелеса, США, за несколько лет смог превратиться из успешного шеф-повара в нищего бродягу, все мысли которого были направлены на одно. К счастью, парню удалось справиться со своей проблемой, и теперь он посвятил свою жизнь тому, чтобы помогать людям.

Как водится, во всём была виновата плохая компания, в которую Тайлеру не повезло угодить ещё в детстве. Там он впервые и попробовал лёгкие наркотики, пытаясь казаться крутым пацаном. За лёгкими препаратами последовали более тяжёлые, и Тайлер сам не понял, как всё вышло из-под контроля, пишет Daily Mail.

Первое время он ещё держался: окончил школу, устроился на хорошую работу в престижном ресторане, где быстро дошёл до звания шеф-повара суши. Большая зарплата сыграла с парнем плохую шутку, зависимость набирала чудовищные обороты, и Тайлера уволили. После этого его уже ничего не сдерживало.

Из какого-то жуткого притона Тайлера вытащила его мама. Она же и записала его в реабилитационную клинику. Частью программы было посещение спортзала, и парень быстро осознал, что это то, что ему нужно. Тренировки и строгая диета приучили его к дисциплине и соблюдению правил. И Тайлер сам не заметил, как превратился из истощённого наркомана в здорового спортсмена.

Всю свою жизнь я только отбирал: ваши деньги, ваше время и доверие. Теперь я наконец-то могу что-то отдать взамен. Я нашёл свое предназначение — помогать таким же, каким был и я когда-то Тайлер Рейчелт

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