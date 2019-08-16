Девушка в ужасе обнаружила, насколько свет от экрана компьютера состарил её кожу

29-летняя Бьянка Найт из Суррея, Великобритания, из любопытства решила обследовать свою кожу. Увиденное так напугало её, что теперь девушка наносит защитный крем даже для работы в помещении.

Большую часть своей жизни Бьянка проработала в банке — под светом ламп и в сиянии десятков компьютеров. Но потом девушка решила сменить сферу деятельности и устроилась в косметологию менеджером. Каждый день Бьянка слышала вокруг себя разговоры о хорошей или проблемной коже, и в итоге любопытство взяло верх, пишет Daily Mail.

Она сделала быстрый тест, который выявляет состояние кожи, и результаты её немало напугали. Ей всегда нравились тёмная кожа и милые веснушки, она даже специально почаще загорала для этого. Но теперь Бьянка направилась к врачу, и тот объяснил ей, что солнце здесь сыграло совсем не главную роль.

Оказывается, даже самый серьёзный крем с сильнейшим UV-фильтром не сможет защитить от HEV-излучения — голубого света, исходящего от экранов телевизоров, компьютеров и телефонов. Эти лучи проникают глубже ультрафиолетовых и наносят урон куда хуже.

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Но, вооружившись новыми знаниями, Бьянка за месяц смогла подлечить свою кожу. В этом ей помог ежедневный уход из трёх этапов и крем, защищающий от любого излучений — как UV, так и HEV.

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