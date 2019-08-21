Вред диет. Какие продукты не дают похудеть

Результаты диет, которые демонстрируются в социальных сетях, заставляют тысячи людей менять свой рацион и сбрасывать лишние килограммы. Но далеко не все диетические продукты, которые предлагают специалисты по похудению, помогают улучшить фигуру. Лайф выяснил, от какой диетической еды можно располнеть и какие сладости можно есть худеющим.

Хлопья и каши

Каши быстрого приготовления, которые в течение нескольких минут завариваются кипятком, рекламируются как здоровый завтрак. На самом деле в них огромное количество рафинированных углеводов, способствующих набору веса. В хлопьях и мюсли присутствуют сахарозаменители, обеспечивающие резкий скачок инсулина в крови.

Мёд

Заменять сахар мёдом — серьёзная ошибка для худеющих. В 100 граммах этого продукта содержится 320 калорий, а в сахаре — 380. Если полакомиться мёдом ближе к вечеру — он отложится на боках и животе. Диетологи рекомендуют есть одну-две ложки мёда в день, если очень хочется сладкого, иначе все ограничения в еде будут напрасными.

Цельнозерновой хлеб

Все мучные изделия противопоказаны худеющим. Цельнозерновой хлеб на диете не станет спасением для любителей бутербродов. В отличие от обычного батона, в цельнозерновом больше клетчатки и витаминов, но ничуть не меньше углеводов. На фигуре его потребление положительно не отразится.

Батончики

Набор вкусовых добавок, шоколада и Е-компонентов во многих протеиновых батончиках примерно такой же, как в "Сникерсе". Только вместо нуги — желатин и глицерин с малополезными сахарами и низкокачественными белками. Как отмечает диетолог Маргарита Королёва, если на этикетке указано, что в составе нет сахара, значит, вместо него использованы заменители.

Бодибилдер Дмитрий Корепин отмечает, что тем, кто мало двигается, ведёт сидячий образ жизни и не занимается физнагрузками, батончики принесут только вред и лишние килограммы, даже если на них написано "полезный перекус".

Обезжиренные йогурты

Если из йогурта, который действительно полезен для желудочно-кишечного тракта, убрать жир, он будет отвратителен на вкус. Поэтому производители добавляют в продукт усилители вкуса и крахмалосодержащее вещество мальтодекстрин, вызывающие скачок инсулина в крови, но в составе эти компоненты не указывают. Для людей, страдающих сахарным диабетом, как отмечает диетолог Светлана Андреева, это угроза жизни.

Орехи

Смеси, которые продаются в магазинах, состоят из арахиса, миндаля, сухофруктов. Такой перекус очень калорийный, хотя на обёртке может быть написано "диетический продукт". В плотной упаковке орехи наращивают содержание жира, превращаясь в быстрые углеводы, которые вызывают привыкание и наращивают жир.

Безглютеновые продукты

Мода на продукты с низким содержанием глютена привела к тому, что люди не понимают, что такое "клейковина в рационе".

— Только у 20% населения есть аллергия на глютен, и продукты без него [таким] людям необходимы. Но у безглютеновых продуктов выше калорийность, инсулиновый скачок обеспечен, — говорит Светлана Андреева.

В продукты добавляют химию, чтобы компенсировать отсутствие глютена. Из-за этого еда становится ещё более вредной.

Сладости для похудения

Горький шоколад. Как отмечает Светлана Андреева, шоколад с 97–100% какао можно понемногу есть худеющим. "На вкус как грязь, но, если очень хочется сладкого, подойдёт", — добавляет диетолог.

Фрукты. Но только один раз в день, если есть цель снизить вес. Для поддержания стройности, а не похудения — можно два-три раза в течение дня.

Корица. Если добавить её в кофе, появится небольшая, но приятная сладость.

Диетологи рекомендуют внимательно читать состав, прежде чем покупать "здоровое питание" в магазинах. И лучше проконсультироваться со специалистами, чтобы не нарваться на какой-нибудь маркетинговый ход и не превратить диету во вред фигуре и организму в целом.