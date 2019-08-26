Мода на голод. Зачем люди отказываются от еды и к чему это может привести

Среди сторонников ЗОЖ и поклонников тренда на "осознанность" становится популярным регулярное голодание. Якобы голод запускает самоуничтожение больных клеток и регенерацию остальных. Но многим людям голодание противопоказано. Эксперты рассказали Лайфу, почему без еды невозможно похудеть и не получится улучшить своё здоровье.

В социальных сетях по тегу #голодание более 65 тысяч публикаций. Люди делятся своим опытом жизни без еды. Кто-то делает это в погоне за "осознанностью" и "просветлением". Для других голодание — это метод похудения.

Японский учёный Ёсинори Осуми получил Нобелевскую премию по медицине и физиологии за исследование аутофагии — процесса переработки клеткой собственных составных частей. На опытах с дрожжами Ёсинори обнаружил, что при недостатке питания цитоплазма клеток начинает сама себя переваривать, начиная со старых и повреждённых структур. Клетка омолаживается. Но, как отмечает в своём исследовании учёный, длительное голодание может уничтожить клетку целиком.

Клетки человека способны к самопоеданию: если в организме не хватает аминокислот, оно запускается. Исследователи считают, что аутофагия помогает снизить риск онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний, но заставлять себя голодать самостоятельно — опасно для жизни.

Постоянный режим недоедания приводит к дегенерации клеток. А прерывистое или длительное голодание может спровоцировать обострение хронических заболеваний и приобретение новых диагнозов: авитаминоз, мигрень, гипертония, импотенция.

Похудеть не получится

Организм не получает белки, жиры, углеводы, витамины, которые ему нужны, поэтому он начинает расщеплять мышечную массу, чтобы получить необходимые вещества.

— Во время голодания происходит потеря мышечной массы. Во время похудения нужно не только сбросить вес, но и суметь его удержать. А после голодания вес возвращается в разы быстрее, — отмечает диетолог Светлана Андреева.

Если в день человек потребляет меньше 1200 килокалорий, организм уходит в режим экономии — замедляются все процессы: частота сердцебиения, глубина дыхания, острота зрения. Восстанавливать нормальный темп организм будет с большим трудом, хотеть есть человек будет всё время — это чревато быстрым набором лишнего веса.

Нервы, сердце, головные боли

Чувство голода делает человека раздражительным и рассеянным. Организм находится в постоянном поиске еды, из-за этого мозг не может сконцентрироваться на делах и работе. Хорошего настроения голодающему лучше не ждать — скорее, он будет срываться из-за всего, что видит.

Голодание провоцирует развитие или обострение заболеваний. Приступы мигрени, перепады давления и боли в сердце мучают тех, кто решил не есть, чтобы похудеть или дольше жить.

Как отмечает эндокринолог Анна Гончарова, если после длительного голодания резко вернуться к привычному питанию, может произойти скачок инсулина, за которым последует сбой гормональных систем.

Ешь и молодей

Привести фигуру в норму и продлить жизнь клеток можно без голодания. Как отмечают специалисты, есть ряд продуктов, которые способствуют обновлению клеток, но не нужно есть их килограммами за раз — обратитесь к эндокринологу или диетологу, чтобы составить правильный рацион.

Сок граната, клубники и малины помогает выработать уралитин А в микрофлоре кишечника, а красный виноград вырабатывает ресвератрол — эти вещества замедляют старение и улучшают работу мышц. Катехин, содержащийся в зелёном чае, обновляет клетки и помогает в профилактике онкологии. Витамин В3, помогающий снизить уровень холестерина, можно найти в белом мясе, бобовых, грецких орехах, а витамин Д — в рыбе и кисломолочных продуктах. С его помощью можно укрепить нервы и повысить иммунитет.

Желающим похудеть и укрепить своё здоровье не стоит верить всем новейшим исследованиям — они ещё досконально не изучены, а все опыты проводились на мышах или червях. Людям необходимо правильно питаться, заниматься спортом и получать удовольствие от жизни, а не морить себя голодом в погоне за модой.