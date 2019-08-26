Мода на голод. Зачем люди отказываются от еды и к чему это может привести

В социальных сетях по тегу #голодание более 65 тысяч публикаций. Люди делятся своим опытом жизни без еды. Кто-то делает это в погоне за "осознанностью" и "просветлением". Для других голодание — это метод похудения.
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#осознанность Доброго солнечного утра ☀️ Люблю просыпаться рано да ещё и в дороге) 🗝 Сегодня уже 17-ый день моего голодания) курс верный, полет отличный) Работаю активно, перемешаюсь, путешествую, кушать не хочу, в обморок не падаю, жива 🤣 Чувствую себя легко и прекрасно. Познала ещё больше о себе и о важности очищения организма 💜 На фото результат прошлого 7-ми дневного голодания ☝️ #Летаю
Японский учёный Ёсинори Осуми получил Нобелевскую премию по медицине и физиологии за исследование аутофагии — процесса переработки клеткой собственных составных частей. На опытах с дрожжами Ёсинори обнаружил, что при недостатке питания цитоплазма клеток начинает сама себя переваривать, начиная со старых и повреждённых структур. Клетка омолаживается. Но, как отмечает в своём исследовании учёный, длительное голодание может уничтожить клетку целиком.
Клетки человека способны к самопоеданию: если в организме не хватает аминокислот, оно запускается. Исследователи считают, что аутофагия помогает снизить риск онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний, но заставлять себя голодать самостоятельно — опасно для жизни.
Постоянный режим недоедания приводит к дегенерации клеток. А прерывистое или длительное голодание может спровоцировать обострение хронических заболеваний и приобретение новых диагнозов: авитаминоз, мигрень, гипертония, импотенция.
Похудеть не получится
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•Голодание на воде💧• ⠀ В прямом смысле этого слова) Это, когда весь день ничего не ешь, и пьёшь только воду. У меня идёт уже 6 день. Настроение отличное, чувствую себя хорошо👌🏼 ⠀ По срокам есть как короткие, так и длительные варианты голодания. Вот я нацелена на 2. ⠀ Зачем мне это? Ну во-первых, это конечно же снижение веса, а также очищение организма от шлаков и токсинов. Кому-то это помогает избавиться даже от различных болезней. ⠀ Главное во всем этом деле правильный вход и выход из голодания. А также не менее важна моральная подготовка к самому процессу и поддержка близких. ⠀ И начать я решила не наобум с бухты-барахты) 1. Прочитала книги и много информации 2. Был уже опыт 10 лет назад со специалистом (тогда продолжительность была 21 день -16 кг) ⠀ Многие говорят, что якобы после голода, все кг вернуться назад, прихватив ещё парочку с собой) Конечно, так и будет, если не правильно выйти из голода и продолжить жрать как не в себя😃 ⠀ Первый раз мой результат продержался 2 года, как раз потому что не соблюдала после голода пп. Но, если делать все правильно, то будет счастье)) ⠀ Так что пожелайте мне удачи🍀)) А вы сидели на каких-либо диетах? Может детокс программу проходили, которая на соках?
Организм не получает белки, жиры, углеводы, витамины, которые ему нужны, поэтому он начинает расщеплять мышечную массу, чтобы получить необходимые вещества.
— Во время голодания происходит потеря мышечной массы. Во время похудения нужно не только сбросить вес, но и суметь его удержать. А после голодания вес возвращается в разы быстрее, — отмечает диетолог Светлана Андреева.
Если в день человек потребляет меньше 1200 килокалорий, организм уходит в режим экономии — замедляются все процессы: частота сердцебиения, глубина дыхания, острота зрения. Восстанавливать нормальный темп организм будет с большим трудом, хотеть есть человек будет всё время — это чревато быстрым набором лишнего веса.
Нервы, сердце, головные боли
Чувство голода делает человека раздражительным и рассеянным. Организм находится в постоянном поиске еды, из-за этого мозг не может сконцентрироваться на делах и работе. Хорошего настроения голодающему лучше не ждать — скорее, он будет срываться из-за всего, что видит.
Голодание провоцирует развитие или обострение заболеваний. Приступы мигрени, перепады давления и боли в сердце мучают тех, кто решил не есть, чтобы похудеть или дольше жить.
Как отмечает эндокринолог Анна Гончарова, если после длительного голодания резко вернуться к привычному питанию, может произойти скачок инсулина, за которым последует сбой гормональных систем.
Ешь и молодей
Привести фигуру в норму и продлить жизнь клеток можно без голодания. Как отмечают специалисты, есть ряд продуктов, которые способствуют обновлению клеток, но не нужно есть их килограммами за раз — обратитесь к эндокринологу или диетологу, чтобы составить правильный рацион.
Сок граната, клубники и малины помогает выработать уралитин А в микрофлоре кишечника, а красный виноград вырабатывает ресвератрол — эти вещества замедляют старение и улучшают работу мышц. Катехин, содержащийся в зелёном чае, обновляет клетки и помогает в профилактике онкологии. Витамин В3, помогающий снизить уровень холестерина, можно найти в белом мясе, бобовых, грецких орехах, а витамин Д — в рыбе и кисломолочных продуктах. С его помощью можно укрепить нервы и повысить иммунитет.
Желающим похудеть и укрепить своё здоровье не стоит верить всем новейшим исследованиям — они ещё досконально не изучены, а все опыты проводились на мышах или червях. Людям необходимо правильно питаться, заниматься спортом и получать удовольствие от жизни, а не морить себя голодом в погоне за модой.