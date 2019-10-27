Муж сбрил волосы онкобольной жене, и на эти фото нельзя смотреть без слёз

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Фото © Facebook / Mandy Parks Photography

Фотографу Мэнди Паркс приходится снимать много трогательных и счастливых моментов: свадьбы, дни рождения, появление на свет малышей. Но встречаются в её практике и довольно печальные случаи.

Недавно героями съёмки Мэнди стали Чарли и Келси Джонсоны из Арканзаса, США. Супругам сейчас вместе приходится сражаться со страшной бедой: у Чарли обнаружили рак молочной железы. Девушке назначили лечение, и она проходит курс химиотерапии.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/mandyparksphotography/?__xts__%5B0%5D=68.ARBGiGq_gCPoUhEOmZo2Px86xDL66W0yE4weHk2ljDCYGGLdF7I_0zkno0QAaawxMOtLhjR45nTMWTxCZTl7Wa00-98JFISj9_tsjuHzf2dd3ZBdtQjUy3CcPXcqtpBf_gmk8dmIcRIs5DVrxLDCoMaYNrTmhqotH616JUfX637ikLzS8SfEd2yu3Yg-1EqQGpgLeHk-aj6eNSMdAZrYzWAdbxGD09OJh0x9ENDgn3-EurDzlfjnVRceiyyr4QMDKlOuHNHRIc5dfsYRHtK2BnysqYFu5C3T2MPrcawtSLyFpiTyTICz6RDkq0yj6KzxoBnkbYAI0hr5fA45sEKdMvLoXAq6&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF" target="_blank"><strong>Mandy Parks Photography</strong></a></p>

Муж и жена не стали дожидаться, когда роскошные волосы Чарли заберёт болезнь, пишет People. Они отважились на смелый поступок: Келси сам сбреет локоны своей возлюбленной, а процесс будет запечатлён на фото, которые станут символом их силы и мужества.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/mandyparksphotography/?__xts__%5B0%5D=68.ARBGiGq_gCPoUhEOmZo2Px86xDL66W0yE4weHk2ljDCYGGLdF7I_0zkno0QAaawxMOtLhjR45nTMWTxCZTl7Wa00-98JFISj9_tsjuHzf2dd3ZBdtQjUy3CcPXcqtpBf_gmk8dmIcRIs5DVrxLDCoMaYNrTmhqotH616JUfX637ikLzS8SfEd2yu3Yg-1EqQGpgLeHk-aj6eNSMdAZrYzWAdbxGD09OJh0x9ENDgn3-EurDzlfjnVRceiyyr4QMDKlOuHNHRIc5dfsYRHtK2BnysqYFu5C3T2MPrcawtSLyFpiTyTICz6RDkq0yj6KzxoBnkbYAI0hr5fA45sEKdMvLoXAq6&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF" target="_blank"><strong>Mandy Parks Photography</strong></a></p>

Для фотосессии Чарли выбрала женственное розовое платье, но лежащие рядом боксёрские перчатки указывают на то, что хрупкая девушка не намерена сдаваться и будет бороться до конца. Однако момент оказался настолько пронзительным, что супруги не смогли сдержать слёз.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/mandyparksphotography/?__xts__%5B0%5D=68.ARBGiGq_gCPoUhEOmZo2Px86xDL66W0yE4weHk2ljDCYGGLdF7I_0zkno0QAaawxMOtLhjR45nTMWTxCZTl7Wa00-98JFISj9_tsjuHzf2dd3ZBdtQjUy3CcPXcqtpBf_gmk8dmIcRIs5DVrxLDCoMaYNrTmhqotH616JUfX637ikLzS8SfEd2yu3Yg-1EqQGpgLeHk-aj6eNSMdAZrYzWAdbxGD09OJh0x9ENDgn3-EurDzlfjnVRceiyyr4QMDKlOuHNHRIc5dfsYRHtK2BnysqYFu5C3T2MPrcawtSLyFpiTyTICz6RDkq0yj6KzxoBnkbYAI0hr5fA45sEKdMvLoXAq6&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF" target="_blank"><strong>Mandy Parks Photography</strong></a></p>

Мэнди Паркс, тронутая мужеством семейной пары, разместила снимки на "Фейсбуке". И пост отметило более 320 тыс. пользователей, которые показали супругам Джонсон, что они не одиноки в своей борьбе.

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