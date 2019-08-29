Отец двоих детей попал в больницу, думая, что у него грипп, но лишился 25% кожи

7

Фото © Facebook / DavidnJody Ireland

Сейчас 50-летний Дэвид Айрленд из Орландо, США, борется за жизнь, а его близкие собирают средства на лечение.

Дэвид попал в больницу с симптомами, напоминающими грипп, но всё оказалось куда страшнее. Последнюю неделю ему пришлось провести в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/davidnjody.ireland?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARDAKtG3WsKW5Y1EfgzIK2ilx4sVGbTpzLTZoGeq0zQKSmJZTtGQtMOrO5lVkdJEzf_990vCATzBUtcn&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>DavidnJody Ireland</strong></a></p>

Отцу двух маленьких дочек поставили страшный диагноз "некротический фасциит" — бактериальная инфекция, быстро и агрессивно убивающая мягкие ткани организма. Хотя подобными бактериями обычно заражаются во время плавания в морях или озёрах, по словам брата Дэвида, тот не купался нигде, кроме собственного бассейна, пишет People.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/davidnjody.ireland?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARDAKtG3WsKW5Y1EfgzIK2ilx4sVGbTpzLTZoGeq0zQKSmJZTtGQtMOrO5lVkdJEzf_990vCATzBUtcn&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>DavidnJody Ireland</strong></a></p>

С тех пор Дэвид перенёс три операции, во время которых ему пришлось удалить более 25% кожного покрова. Однако врачи вовремя смогли определить болезнь и предотвратили поражение мышечной ткани. Сейчас пострадавшему мужчине требуется ещё одна операция, на которую семья собирает средства. Близкие надеются, что ему удастся выкарабкаться и вернуться домой к любящим жене и детям.

Посетитель аквапарка умер, заразившись в воде амёбой, поедающей мозг

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×