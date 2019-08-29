Отец двоих детей попал в больницу, думая, что у него грипп, но лишился 25% кожи

Сейчас 50-летний Дэвид Айрленд из Орландо, США, борется за жизнь, а его близкие собирают средства на лечение.

Дэвид попал в больницу с симптомами, напоминающими грипп, но всё оказалось куда страшнее. Последнюю неделю ему пришлось провести в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии.

Отцу двух маленьких дочек поставили страшный диагноз "некротический фасциит" — бактериальная инфекция, быстро и агрессивно убивающая мягкие ткани организма. Хотя подобными бактериями обычно заражаются во время плавания в морях или озёрах, по словам брата Дэвида, тот не купался нигде, кроме собственного бассейна, пишет People.

С тех пор Дэвид перенёс три операции, во время которых ему пришлось удалить более 25% кожного покрова. Однако врачи вовремя смогли определить болезнь и предотвратили поражение мышечной ткани. Сейчас пострадавшему мужчине требуется ещё одна операция, на которую семья собирает средства. Близкие надеются, что ему удастся выкарабкаться и вернуться домой к любящим жене и детям.

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