Еда с ошибками. Насколько опасна шаурма в Москве?

В 98% проверенных точек по продаже шаурмы в Москве Роспотребнадзор нашёл нарушения. 34 заведения закрыли. Лайф выяснил, почему к выбору стритфуда надо подходить с особой осторожностью, какими инфекциями можно заразиться через шаурму, и как спасти себя от некачественных продуктов.

Покупатели шаурмы многократно жаловались в Роспотребнадзор на качество продаваемой продукции. Поэтому было проведено исследование 66 точек в Москве. В 65 из них были выявлены нарушения. 34 заведения закрыты. 28 организаций привлечены к административной ответственности.

В смывах с рук персонала, инвентаря и оборудования обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Как заявили в Роспотребнадзоре, шаурма в исследованных точках готовилась из мяса и овощей неизвестных производителей, сроки годности и условия хранения не соблюдались. По результатам проверок изъято из оборота и утилизировано более 600 килограммов сырья и готовой пищевой продукции.

В 2018 году Роспотребнадзор также проводил проверку точек продаж шаурмы в Москве — исследовались 251 точка. У всех были обнаружены санитарно-эпидемиологические нарушения. Более 54% не соответствовали требованиям безопасности.

Чем можно заразиться от шаурмы?

Бактерии, живущие в продуктах, из которых приготовлена шаурма, могут стать причиной тяжёлых заболеваний и даже летального исхода. Если продавец не следил за сроком годности и не соблюдал требования к хранению продуктов: не убирал их в холодильник, не закрывал защитной плёнкой или крышкой — можно с лёгкостью подхватить инфекцию и испортить состояние своего организма на длительное время.

Кишечная палочка — это бактерия, которая поселяется в кишечнике человека. У неё несколько разновидностей, некоторые из них безвредны, но чаще всего из-за этой бактерии у человека повышается температура, начинаются спазмы желудка, диарея и рвота. Может начаться обезвоживание, которое приводит к летальному исходу, если не обратиться к врачу.

Дизентерия передаётся также через испорченную еду. На первый-второй день после заражения могут начаться лихорадка, диарея и острые боли в животе.

В течение недели может проявиться брюшной тиф. Появляются слабость, температура, бессонница, перепады давления. Осложнениями тифа являются внутреннее кровотечение, перитонит, миокардит, которые иногда становятся причиной летального исхода.

Одна из самых распространённых пищевых инфекций — сальмонеллёз. Если вы съели шаурму и через 12 часов стали чувствовать себя плохо, лучше обратиться к врачу. Симптомами этого заболевания являются слабость, сонливость, тошнота с приступами рвоты.

Через ингредиенты шаурмы в организм могут проникнуть гельминты. Через два-три дня после заражения больной либо теряет аппетит, либо испытывает постоянное чувство голода, его кожа становится бледной, а общее состояние — слабым. Гельминты пожирают не только еду, поступающую в ЖКТ, но и внутренние органы человека, а это смертельно опасно.

Можно ли спасти себя после шаурмы?

Нужно проследить, из чего повар собирает шаурму: не обветрены ли продукты, нет ли насекомых рядом с рабочей зоной. Обратите внимание на форму повара и наличие перчаток. Предварительно понюхайте то, что вам пытаются продать. Если чувствуете острый запах чеснока или лука, лучше отказаться от блюда — с помощью этих ингредиентов повар пытается скрыть дурно пахнущие тухлые продукты.

— Если вы всё-таки решились съесть шаурму, добавьте в неё молотого перца, если у вас нет проблем с желудком, конечно. Острота может снизить риск развития инфекции. Если заранее перестраховаться не удалось, можно после того, как съели шаурму, выпить 100 мл вина, оно также может уничтожить бактерии, которые были в еде. Но это не гарантия того, что инфекция не начнёт развиваться в вашем организме, — говорит гастроэнтеролог Елена Ененкова.

Чтобы исключить возможность заражения, лучше питаться в проверенных заведениях либо готовить еду самостоятельно из тех продуктов, которые не причинят вред вашему организму и вашим близким.