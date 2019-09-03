Диетолог обрела настоящее счастье, наплевав на правильное питание и набрав 27 кг

История 29-летней Эммы Нацевич из Нью-Йорка, США, началась ещё в школе. Но только сейчас она наконец научилась любить и принимать себя.

В старших классах, когда девушки начинают обращать более пристальное внимание на свою внешность, Эмма заметила, что дошла до того, что стала носить одежду самых больших размеров. На школьницу это произвело сильное впечатление. И в отчаянии она приняла решение похудеть во что бы то ни стало, чтобы носить те же модные вещи, что и друзья.

Девушка жёстко ограничила себя в еде: ела только курицу, яичные белки и овощи, пила одну воду. И стала заниматься в зале каждый день: час — кардиотренировки, час — силовые. Она надеялась на похвалу и одобрение, и они не заставили себя ждать. Эмма увлеклась диетологией, худела, приходила в форму и выслушивала комплименты, не замечая, что организм ей сигнализирует о проблемах.

Я теряла вес, и люди говорили, как здорово я выглядела, спрашивали меня, как добиться таких же результатов. <...> Было здорово. Кто не любит, когда ему говорят, что он хорошо выглядит? Эмма Нацевич

Эмма уже похудела до 72 кг, когда занятия перестали приносить результаты, а её менструальный цикл прекратился на пять месяцев — произошёл гормональный сбой. Тогда девушке пришлось многое переосмыслить, пишет Daily Mail.

Я не могла просто пойти перекусить с друзьями и выпить вина. Если бы я это сделала, на следующий день мне пришлось бы тренироваться вдвое больше, чтобы "отработать калории". <...>У меня сбился цикл, я перестала худеть. Моё тело пыталось защитить меня Эмма Нацевич

Она решила, что здоровье важнее чужого мнения, и начала прислушиваться к своему организму. Эмма перешла на интуитивное питание, которое основывается на индивидуальных потребностях каждого. Девушка стала есть то, что ей хочется, набрала 27 кг и наконец полюбила себя и почувствовала счастливой. Теперь она ведёт блог, чтобы вдохновить других заботиться о себе.

Модель весом 100 кг снялась голой, объяснив, как сильно все ошибаются на её счёт