Диетический смартфон. Гаджеты, помогающие худеть

Если нет времени на спортзал, а подсчитать количество съеденных за день сладостей не получается, на помощь придёт смартфон. Благодаря приложениям можно следить за количеством и качеством еды, физическими нагрузками и режимом дня.

Ешь, следи, худей

Главное в любой диете — потреблять калорий меньше, чем затрачиваешь за день. Диетологи рекомендуют не превышать 1200 калорий в день, чтобы сбросить лишние килограммы. Но благодаря современным технологиям не придётся запоминать цифры — приложение всё посчитает за вас.

Одним из самых популярных для худеющих является приложение FatSecret. Оно бесплатное и в App Store, и в Google Play. Очень понятный интерфейс: выбираете приём пищи, указываете продукты, которые ели (они автоматически выпадают списком). Можно выбрать подходящее блюдо, и его калораж будет учтён автоматически. Фиксируются не только калории, но и белки, жиры, углеводы, сахар, клетчатка, холестерин.

В этом же приложении есть возможность отмечать, была ли какая-то физическая нагрузка за день и сколько часов вы спали.

Аналогичные функции есть у приложения MyFitnessPal. Счётчик калорий, БЖУ, статистика питания. Эта программа подойдёт тем, кто предпочитает какие-то необычные блюда, а не только супы и каши. Тут есть и dragon fruit, и несколько видов ризотто, и несколько миллионов других блюд.

Одно из удобных "диетических" приложений отечественного производства — PEP: Правильное питание. Отдельная программа есть от того же разработчика для вегетарианцев. Указываете свои параметры (рост, вес, возраст) — и программа подбирает для вас рацион на день. Можно отключить продукты, с которыми вы не хотите составлять рецепты.

Приложение рассчитывает необходимый калораж на день. Если собранные программой блюда вам не нравятся, их можно заменить и составить идеальное правильное меню.

Кроме того, данные о вашем рационе синхронизируются с программой "Здоровье", если вы пользуетесь iPhone, где отображаются данные о вашем организме: питание, физическая нагрузка, пульс, дыхание, сон.

Сам себе тренер

Найти время на поход в спортзал после тяжёлого рабочего дня или утреннюю пробежку вместо сладкого сна порой крайне сложно. Разработчики создали приложения, которые не дают шанса вашим отговоркам от физической нагрузки. Разберём три примера.

К примеру, приложение Seven предлагает уделять спорту всего семь минут. Упражнения, которые записаны в программе, доступны для людей с самыми разными уровнями подготовки: от новичков до опытных зожников. Бесплатная подписка открывает 12 упражнений, платная — 200.

С семи минут тренировку можно увеличивать до часа. Техника выполнения показана в анимации. Нагрузка зависит от цели: вы хотите сохранить форму, улучшить физические показатели или похудеть — упражнения будут соответствовать требованиям.

Самое популярное приложение — Nike Training Club. 185 бесплатных тренировок с видеоинструкциями. Программы есть как для общей нагрузки, так и для разных групп мышц. Для некоторых занятий нужны гантели или скакалка, несколько тренировок подходят для спортзала. Можно приглашать друзей к совместным занятиям через приложение, можно находить новых знакомых через встроенную соцсеть. Все кнопки понятны, нужно только выбрать то, чем хочется заниматься: йогой, силовыми, кардио или, например, постоять в планке несколько минут.

Приложение "Тренировки" помогает проработать отдельные группы мышц. С помощью видеоуроков можно заниматься в любое удобное время. Но интерфейс в бесплатной версии крайне неудобный. Страницы перепрыгивают друг на друга, возврат на предыдущую расположен в левом нижнем углу рядом с рекламным баннером, при нажатии на который вас перебрасывает на сайт рекламодателя. Кроме того, бесплатная версия даёт доступ только к двум тренировкам на каждую группу мышц. Дополнительные стоят 1490 рублей в месяц.

Дополнительные аксессуары

Смарт-часы и фитнес-браслеты могут помочь в ведении здорового образа жизни. Apple Watch контролирует активность пользователя с помощью "колец", которые нужно закрывать в течение дня, чтобы гаджет сказал, что вы молодец и справились сегодня с нагрузкой. "Кольца" показывают, сколько калорий желающий похудеть уничтожил в день. Генеральный директор Apple Inc. заявил, что часы помогли ему похудеть на 13 килограммов, постоянно напоминая о тренировках.

Если установить приложение, то устройство будет следить ещё и за водным балансом организма, подсказывать, что нужно выпить стакан воды. Часы сообщают, когда офисному работнику нужно размяться или подышать, чтобы успокоиться, если пульс зашкаливает.

Для тех, кто не пользуется iPhone или iPad, часы от Apple будут бесполезны, так как они работают только в связке с другими гаджетами компании. Если раскошеливаться на "яблочную" технику вы не готовы (только часы стоят от 20 до 35 тысяч рублей), можно похудеть с помощью более дешёвых гаджетов.

Samsung Galaxy Watch стоят от 2,5 до 16 тысяч рублей, влагоустойчивы и подходят больше как фитнес-трекер, а не как смарт-часы. Даже самая дорогая модель не обладает необходимым функционалом для "умного" устройства. Оно следит за пульсом, показывает количество шагов за день и подсказывает о сожжённых калориях.

Компания Xiaomi выпускает самые популярные и самые бюджетные фитнес-браслеты. Четвёртое поколение стоит 2990 руб. Эти гаджеты позволяют не только следить за калориями, нагрузкой, дыханием и водным балансом, а ещё и синхронизируются с проигрывателем в телефоне — можно выбирать музыку для тренировок. К слову, тренировки также можно выбирать на браслете: занятие на беговой дорожке, катание на велосипеде, упражнения с гантелями, плавание, пробежка — так гаджет сможет более точно оценить вашу нагрузку и сожжённые лишние калории.

Смартфон и другие гаджеты могут сопровождать своего пользователя на пути к идеальной фигуре и здоровому организму. Работать над собой человек должен самостоятельно, прикладывая усилия на тренировках и отказывая себе в шоколадках и пирожных. И если стараться, то не только окружающие, а ещё и техника сообщат вам: "Молодец! Сегодня вы показали достойный результат!"