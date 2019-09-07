Учёные 14 лет изучали, как смартфоны влияют на детей. Теперь у них есть ответ

Исследователи из Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН и Российского национального комитета по защите от неионизирующего излучения завершили эксперимент, который начался ещё в 2005 году.

Тогда 1531 участника разделили на две группы. В первой ребята активно пользовались смартфонами, во второй на гаджеты наложили табу. Всё это время врачи и психологи следили за малейшими изменениями в здоровье подопечных. Сравнивая детей из этих двух групп, учёные сделали ряд выводов.

От смартфонов тупеют Учёные отметили, что у всех испытуемых ослабли внимание и смысловая память на 50% Фото © Shutterstock

У активных пользователей мобильников замедляется реакция на световые и звуковые сигналы, они начинают делать больше ошибок в диктантах.

Близорукость в подарок Многие испытуемые, кого не ограничивали в использовании смартфонов, стали жаловаться на ухудшение зрения Фото © Flickr/Les DeFoor

Гаджет убивает мозг ребёнка У детей черепная коробка тоньше, чем у взрослых, поэтому для них излучение намного опаснее Фото © Shutterstock

У детей дошкольного и младшего школьного возраста излучение затрагивает 80% структур головного мозга, у подростков — до 60%. Только к восемнадцати годам стенки черепа обретают нужную толщину, благодаря чему опасные лучи захватывают только 15% мозговых структур. Но всё равно учёные советуют не разговаривать по телефону слишком долго.

Последние пять лет эксперимента учёные работали над тем, чтобы снизить вред от смартфонов для ребят из основной группы. Использование гарнитуры, а также общение с помощью SMS и MMS улучшило психофизиологическое состояние испытуемых. Чем дальше источник излучения от детского мозга, тем лучше.

Утомлён каждый третий В 39,7% случаев у испытуемых повысился показатель утомляемости. В 30,3% он достиг критической отметки Фото © Shutterstock

Среди тревожных симптомов учёные выделили покраснение и сухость глаз, расплывчатость и нечёткость зрения при взгляде вдаль, мигрень, боли в шее и плечевом поясе, свидетельствующие о нарушении осанки. Из-за смещения позвонков ухудшается кровоснабжение мозга и зрения.

Использование смартфонов имеет накопительный эффект и ведёт к нарушению психики, к гиперактивности, перепадам настроения, сбою биоритмов и нарушению сна. Из-за этого дети быстро устают, у них не остаётся сил на учёбу и спорт, они не могут сконцентрироваться на них.

Излучение опаснее курения Шведские учёные в ходе исследований выяснили, что излучение — главная причина образования злокачественных опухолей Фото © Pixabay

В 2011 году Международное агентство по изучению рака, которое входит во Всемирную организацию здравоохранения, отнесло радиочастотные электромагнитные поля, в том числе от сотовых телефонов, к "вероятно канцерогенным для человека".

Обсуждая выводы, полученные в ходе исследования, и сопоставляя их с опытом зарубежных коллег, учёные решили продолжить эксперимент, чтобы более всесторонне изучить вопрос о влиянии электромагнитных лучей на человеческий организм.