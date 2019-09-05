Чай вместо кофе. Какой напиток поможет по-настоящему взбодриться

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Фото © Shutterstock 

Представить свой день без чашечки кофе многим людям очень сложно. Но ни для кого не секрет, что этот напиток вредит здоровью, усложняет работу сердца и сосудов, негативно влияет на давление. Лайф выяснил, какие сорта чая могут заменить кофе и как они сказываются на организме человека.

Зелёный чай

<p>Фото © Pixabay</p>

Этот напиток отлично тонизирует и является прекрасным заменителем кофе. В зелёном чае содержится кофеин, но, по сравнению с кофе, он более мягкий, а его бодрящий эффект длится дольше.

Зелёный чай благотворно влияет на кишечник, улучшает пищеварение и обмен веществ, активизирует работу сердца и сосудов, повышает иммунитет и предотвращает кариес.

Чай с имбирём

<p>Фото © Shutterstock</p>

Напиток не только бодрит, но и активизирует работу мозга, а также укрепляет иммунитет. Врачи советуют пить его не только по утрам, но и при простуде, и в случае сильной усталости. А по словам диетологов, имбирь способствует похудению и улучшению обмена веществ.

Имбирный корень нужно натереть на тёрке и добавить в обычный чай, который вы пьёте. Можно приготовить вместе с лимоном. Напиток получается пряным, особенно если настоится.

Мате

<p>Фото © Shutterstock</p>

В Южной Америке мате считается напитком богов. Из сушёных листьев и побегов падуба парагвайского готовят традиционный латиноамериканский чай. Он отлично тонизирует и содержит огромное количество антиоксидантов, благотворно влияющих на пищеварение и иммунитет.

Пуэр

<p>Фото © Shutterstock</p>

Китайский чёрный чай улучшает внимание и бодрит. Его не рекомендуют пить перед сном, потому что прилив сил вам обеспечен — уснуть не получится. А ещё китайцы называют пуэр напитком красоты и молодости, поскольку он улучшает работу кишечника и придаёт коже свежий вид.

Употреблять пуэр лучше без сахара, чтобы сохранить все его полезные свойства, но будьте готовы, что на вкус он горький, особенно если хорошо настоится.

Каркаде

<p>Фото © Pexels</p>

Чай из цветков гибискуса имеет красный цвет и слегка кисловатый вкус. В нём много витаминов и органических кислот. Каркаде отлично утоляет жажду и бодрит, укрепляет стенки сосудов и снижает уровень холестерина в крови.

Каркаде не рекомендуют пить перед сном не только из-за бодрящего эффекта, а ещё из-за его мочегонных свойств.

Матча

<p>Фото © Pexels</p>

Один из самых популярных напитков Японии. По вкусу напоминает зелёный чай, но более густой. В нём есть небольшая доза кофеина, поэтому напиток хорошо тонизирует. А ещё в нём очень много витамина С, а это полезно как для сердечно-сосудистой системы, так и для иммунитета.

Избавиться от кофемании можно — есть много полезных альтернатив. Главное — не переусердствовать и не приобрести новую зависимость, но уже от чая!

Автор:
Наталия Хомякова
НХ
Наталия Хомякова
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