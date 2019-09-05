Чай вместо кофе. Какой напиток поможет по-настоящему взбодриться

Представить свой день без чашечки кофе многим людям очень сложно. Но ни для кого не секрет, что этот напиток вредит здоровью, усложняет работу сердца и сосудов, негативно влияет на давление. Лайф выяснил, какие сорта чая могут заменить кофе и как они сказываются на организме человека.

Зелёный чай

Этот напиток отлично тонизирует и является прекрасным заменителем кофе. В зелёном чае содержится кофеин, но, по сравнению с кофе, он более мягкий, а его бодрящий эффект длится дольше.

Зелёный чай благотворно влияет на кишечник, улучшает пищеварение и обмен веществ, активизирует работу сердца и сосудов, повышает иммунитет и предотвращает кариес.

Чай с имбирём

Напиток не только бодрит, но и активизирует работу мозга, а также укрепляет иммунитет. Врачи советуют пить его не только по утрам, но и при простуде, и в случае сильной усталости. А по словам диетологов, имбирь способствует похудению и улучшению обмена веществ.

Имбирный корень нужно натереть на тёрке и добавить в обычный чай, который вы пьёте. Можно приготовить вместе с лимоном. Напиток получается пряным, особенно если настоится.

Мате

В Южной Америке мате считается напитком богов. Из сушёных листьев и побегов падуба парагвайского готовят традиционный латиноамериканский чай. Он отлично тонизирует и содержит огромное количество антиоксидантов, благотворно влияющих на пищеварение и иммунитет.

Пуэр

Китайский чёрный чай улучшает внимание и бодрит. Его не рекомендуют пить перед сном, потому что прилив сил вам обеспечен — уснуть не получится. А ещё китайцы называют пуэр напитком красоты и молодости, поскольку он улучшает работу кишечника и придаёт коже свежий вид.

Употреблять пуэр лучше без сахара, чтобы сохранить все его полезные свойства, но будьте готовы, что на вкус он горький, особенно если хорошо настоится.

Каркаде

Чай из цветков гибискуса имеет красный цвет и слегка кисловатый вкус. В нём много витаминов и органических кислот. Каркаде отлично утоляет жажду и бодрит, укрепляет стенки сосудов и снижает уровень холестерина в крови.

Каркаде не рекомендуют пить перед сном не только из-за бодрящего эффекта, а ещё из-за его мочегонных свойств.

Матча

Один из самых популярных напитков Японии. По вкусу напоминает зелёный чай, но более густой. В нём есть небольшая доза кофеина, поэтому напиток хорошо тонизирует. А ещё в нём очень много витамина С, а это полезно как для сердечно-сосудистой системы, так и для иммунитета.

Избавиться от кофемании можно — есть много полезных альтернатив. Главное — не переусердствовать и не приобрести новую зависимость, но уже от чая!