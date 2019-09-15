Трезвый алкоголик. Как человек может внушить опьянение

Испанские учёные опубликовали результаты исследования, согласно которому огромную роль в опьянении играет самовнушение. Нескольким добровольцам под видом вина дали очень похожий по вкусу безалкогольный напиток. Испытуемые выпили по паре бокалов, их поведение изменилось, будто бы они "под хмельком". Некоторые, увеличив дозу, буянили и переставали внятно разговаривать. Лайф решил собрать все мифы о зелёном змие и развенчать их с помощью экспертов.

Клетки мозга восстанавливаются Конечно, алкоголь их разрушает. Но это обратимый процесс. Когда человек не пьёт, пострадавшие клетки мозга замещаются новыми Фото © wikipedia

Немецкие учёные из университетской больницы Гейдельберга с помощью сканера изучили воздействие двух бокалов вина на головной мозг и обнаружили, что на следующий день утраченные нейроны регенерируются — всё возвращается в норму, изменения обратимы.

Алкоголизм не передаётся по наследству Главную роль в формировании алкоголика играет среда, влияние генов здесь минимально Фото © Shutterstock

У алкоголизма, конечно, есть свои особенности влияния на мужчин и на женщин, однако кардинальных различий нет — ни в развитии зависимости, ни в последствиях для организма.

Женского алкоголизма нет Есть этаноловая наркомания. Разницы в том, кто пьёт — мужчина или женщина , нет Фото © shutterstock

С огромной натяжкой "генами алкоголизма" можно назвать гены, отвечающие за синтез ферментов алкогольдегидрогеназы. Исследование, опубликованное в журнале Addiction, показало, что генетические вариации — причина того, что вы будете чувствовать себя плохо на следующий день после возлияний, а ваши друзья не будут, или наоборот.

Но, чтобы стать алкоголиком, носитель такого "устойчивого гена" должен перейти на регулярное потребление этанола, и здесь уже всё зависит от окружения. В случае если сын идёт по стопам отца-алкоголика, виноваты не гены, а то, что родитель приучил ребёнка к определённой культуре потребления спиртного.

Любая доза алкоголя — яд Вопреки мифу о французах, которые каждый день пьют вино и только здоровеют, любое количество этанола отравляет организм Фото © shutterstock

Есть концепция "ответственного питья": человек в курсе, что этанол — нейротоксин, вызывающий зависимость, но он контролирует свои взаимоотношения с этим веществом так, чтобы они не наносили ущерб ни ему, ни окружающим.

Алкоголь не помогает от холода Он вызывает ощущение жара из-за релаксации гладкой мускулатуры в стенках кровеносных сосудов кожи, что ведёт к потере тепла Фото © Pixabay

Закодированный человек не умрёт, если выпьет Но ему будет очень плохо. Цианамид, который вводят при "подшивке", при приёме спиртного вызывает отравление уксусным альдегидом Фото © shutterstock

По всем симптомам это похоже на абстиненцию, которой сопровождается выход из запоя: повышение температуры, рвота, нарушение сна, алкогольная депрессия, потеря аппетита.