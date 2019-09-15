От онкологии до инфаркта. Чем опасны антибиотики

Таблетки, созданные для борьбы с инфекциями, повышают риск развития сердечной недостаточности, портят кишечник и могут стать причиной развития онкологии.

Исследования Университета Британской Колумбии показали , что некоторые антибиотики могут стать причиной проблем с сердцем. Сообщается, что речь идёт о лекарствах класса фторхинолонов. К ним относятся, в частности, ципрофлоксацин (применяют при кишечных инфекциях), левофлоксацин (при пневмонии, болезнях почек, кожи) и оксолиновая кислота (при инфекциях мочевыводящих путей).

Частое применение препаратов провоцирует обратный отток крови через клапаны аорты в левый желудочек сердца. Из-за этого возникают гипертрофия сердечной мышцы и расширение желудочка. Если не принять меры вовремя, может начаться сердечная недостаточность, которая, возможно, приведёт к инфаркту.

Как ещё антибиотики влияют на организм?

Дисбактериоз Антибиотики уничтожают жизненно важные бактерии, тем самым ослабляют иммунитет, ухудшают состояние волос и ногтей Фото © Shutterstock

Питательные вещества из-за дисбактериоза не усваиваются организмом. У человека появляются слабость и сонливость. Ослабевают волосяные луковицы и ногти. После приёма антибиотиков нужно остерегаться сквозняков и стараться избегать большого скопления людей — подхватить простуду очень легко.

Молочница Антибактериальные средства уничтожают микрофлору женских половых органов Фото © Shutterstock

Антибиотик приводит к образованию в организме кандидоза — грибка, вызывающего молочницу. Зуд, неприятный запах, выделения — первые симптомы заболевания. Если не принять меры, то запущенная форма молочницы может стать причиной бесплодия.

Проблемы с печенью Препараты создают дополнительную нагрузку на печень, из-за этого орган быстрее изнашивается Фото © Shutterstock

Печёночные сосуды могут быть закупорены тромбами, что ухудшает кровообращение. Также могут проявиться аллергические реакции: зуд, жжение, крапивница. Образуется застой жёлчи в жёлчном пузыре. Возможно развитие панкреатита.

Рак Антибиотики способствуют развитию воспаления жёлчных путей, поджелудочной железы и лёгких, что может перерасти в онкологию Фото © Shutterstock

Препараты ускоряют развитие онкологии. Если в организме появилась опухоль, то под воздействием антибиотиков она может вырастать очень стремительно.

Любое лекарственное средство можно применять только по назначению врача. Заниматься самолечением крайне опасно. Препараты могут спровоцировать развитие серьёзных заболеваний и даже стать причиной летального исхода.