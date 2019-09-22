Офис — не приговор. Как дожить до 90 лет, если ты всегда работаешь

Малоподвижный образ жизни, неправильное питание и стрессы становятся причиной хронических заболеваний и преждевременного ухода из жизни. Но есть несколько правил, соблюдая которые можно дожить до 90 лет.

1. Не верьте моде — БАДы и детокс не работают

Соцсети и поисковики предлагают нашему здоровью каждый день десятки "помощников". Биологически активные добавки и детоксы — это исключительно маркетинговый ход.

Польза биологически активных добавок научно не доказана — они не проходят, в отличие от лекарственных средств, необходимые проверки. Как отметил кардиолог Алексей Утин на форуме "404", натуральный состав БАДов не гарантирует их пользу: самые опасные токсины и яды имеют природное происхождение, они добавляются в стимуляторы и провоцируют гипертонию, нарушение сердечного ритма и амфетаминовые психозы.

В доказательной медицине нет понятия "шлаки", поэтому не совсем понятно, от какой "зашлакованности" помогает детокс. По мнению Утина, это просто красивые разноцветные баночки, в которых нет ничего, кроме овощей, воды и маркетинга.

2. Не нужно давиться водой — пейте сколько хочется

Как отмечают гастроэнтерологи, для желудка лучше, чтобы мы пили столько, сколько хотим, и не заставляли себя вливать в организм "рекомендованные" два литра. Да, лучше пить больше воды, но это совсем не обязательное требование для хорошего самочувствия и стремления дожить до 90 лет.

3. Суперфудов не существует — ешьте сбалансировано

"Внеземные" продукты, которые из любого человека сделают супермена, — это миф. Маркетологи придумывают для нового "здорового" питания загадочное происхождение: с вершины Эвереста, со дна Марианской впадины или, как спирулина, из болотных водорослей. Монопродукты — гуарану, ягоды годжи, семена чиа и так далее — маркетологи прозвали суперфудами .

Но ни один из суперфудов не сбалансирован по белкам, жирам, углеводам, микроэлементам и витаминам. Эти продукты можно есть, но только в качестве перекуса, по назначению врача или если просто хочется. Но не нужно искать в них "спасения" от всех болезней.

4. Физкультура не убивает, а делает нас сильнее

— Люди, которые много времени проводят за рулём и долго сидят за компьютером в офисе, умрут раньше тех, кто ходит пешком регулярно и следит за физической активностью, — говорит кардиолог Юрий Конев.

Физические нагрузки — это необходимый стресс для нашего организма. Но все исследования показывают, что фанатизм в спорте вредит и сердцу, и суставам, и обмену веществ. Поэтому нагрузки должны быть, но умеренные. Норма — от десяти тысяч шагов в день. По утрам — зарядка.

Одно из недавних исследований показало, что те, кто смотрит четыре часа в день телевизор или сидит у компьютера, имеют на 50% больше шансов получить инфаркт или инсульт.

5. Следите за достижениями медицины

Каждый день появляются новые средства и методы улучшения организма. Как отмечает Алексей Утин, ещё лет семь назад люди с гепатитом С ждали своего рака или цирроза печени, а теперь есть дженерики и препараты, помогающие им вылечиться.

Но не стоит пробовать на себе каждое следующее средство. Достаточно быть в курсе, следить за здоровьем и слушать компетентных специалистов.

6. Проходите обследование регулярно, но не часто

Каждые полгода проходить полное обследование организма можно. Но зачем? Как отмечают врачи, достаточно раз в год сдавать общие анализы и регулярно следить за своим состоянием, соблюдая режим правильного питания и занимаясь спортом. Томографы, кардиографы, рентген — такие исследования нужно проходить только по назначению врача, если вы нормально себя чувствуете.

7. Обращайте внимание на давление

Не нужно измерять давление каждые 20 минут, если для этого не было показаний специалистов. Но если вы раз в месяц будете пользоваться тонометром — хуже не будет. Как отмечает кардиолог-терапевт Юрий Серебрянский, артериальное давление у здорового человека не должно превышать цифру 120 на верхней границе и 80 — на нижней.

— Если человек мучается с высоким давлением, риск инфаркта и инсульта у него значительно возрастает. А значит, вероятность не дожить до 90 лет увеличивается. Люди с низким давлением плохо себя чувствуют: они знают, что такое слабость, сонливость и головокружение, зато они дольше живут, — говорит Алексей Утин.

8. Медитируйте

Уже не только йоги и эзотерики говорят о пользе медитации, но и профессиональные медики. Последние исследования, опубликованные в издании Science Direct, доказали, что медитация является эффективным средством избавления от стресса. Учёные наблюдали 1300 человек и выяснили, что на тех, у кого уровень стресса был значительно выше остальных, медитативные практики оказывали самый положительный эффект.

Исчезает постоянное беспокойство, благодаря этому нормализуются дыхание и сердцебиение, кровь поступает ко всем органам, тем самым снижая риск инфаркта и инсульта.

9. Не садитесь на диету

Не нужно отказываться от сладкого или мучного навсегда. Как отмечает гештальт-психотерапевт Анна Таипова, именно решение "Я больше этого не ем" вызывает ещё большее желание полакомиться запрещёнкой. Есть нужно всё что хочется, но ограничивать размеры порций.

Все модные диеты — это очередные маркетинговые хитрости. Ни один компетентный диетолог не посоветует вам ни кетодиету, ни безглютеновые продукты, если у вас нет аллергии на глютен.

— Во время голодания происходит потеря мышечной массы. Во время похудения нужно не только сбросить вес, но и суметь его удержать. А после голодания вес возвращается в разы быстрее, — отмечает диетолог Светлана Андреева.

10. В любой непонятной ситуации ешьте овощи

Проблема не в том, что мы едим много вредной пищи, — мы едим мало полезных продуктов. Половина нашего рациона должна состоять из овощей. Но не картофеля, а из брокколи, моркови, капусты, свёклы, зелени и так далее.

Если хочется съесть какую-то ерунду, например чипсы или шоколадку, съешьте огурец или помидор. Захотели газировки — выпейте минеральной воды. Со временем организм отвыкнет от постоянного потребления токсичной пищи, энергии у вас будет больше — появятся силы для занятий спортом, а также на хобби и приготовление полезной еды.