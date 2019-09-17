Девушка сделала селфи за несколько минут до инсульта, и это фото спасло ей жизнь

28-летнюю Стефани Фарнан из графства Уэксфорд, Ирландия, обнаружил на полу без сознания её отец.

Стефани должна была передать своего сынишку её отцу Фрэнку и отправиться на работу. Но она всё не появлялась, и мужчина забил тревогу. Он отправился к дочке и обнаружил её без сознания на полу, пишет Ladbible. Вскоре на место прибыли врачи, которые установили, что девушка перенесла инсульт.

Но сложность заключалась в том, что в роковой момент со Стефани никого не было рядом. Поэтому восстановить картину и понять, как действовать, медикам было непросто. Ситуацию спасла счастливая случайность. Брат девушки Шон догадался заглянуть в её телефон. Оказалось, что незадолго до того, как Стефани нашёл отец, она сделала селфи и, значит, ещё недавно была в сознании. Тогда врачи смогли ввести ей препятствующие свёртыванию крови препараты, которые можно использовать только в определённый временной промежуток после приступа.

Эта информация спасла мне жизнь, она помогла медикам понять, можно ли мне вводить лекарства. Хотя шанс на выживание у меня всё равно оставался 10% Стефани Фарнан

И хотя Стефани удалось спасти, сейчас ей требуется операция на сердце. Ей придётся пройти долгий путь восстановления. Она пользуется тростью, чтобы удерживать равновесие при ходьбе, и частично ослепла, но надеется, что со всем справится. При этом она хочет предупредить других быть внимательнее к себе. До приступа у неё наблюдались тревожные симптомы, но девушка не обращала на них внимания.

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