Дочь умерла от сердечного приступа, получив от мамы сто злых смайликов под видео

33-летняя Шабина Миа из Маклсфилда, Англия, отправилась в цирк и сняла там видео, которым поделилась в "Фейсбуке". Никто не мог представить, что это приведёт к столь трагическим последствиям.

Ролик, выложенный Шабиной, увидела её мама Анжела. Она хотела нажать "мне нравится", но на её айпаде произошёл какой-то сбой. И вместо лайка она поставила сердитый смайлик. Смущённая женщина тут же попыталась его удалить, однако это только усугубило ситуацию. Эмоджи не только не исчезло, а наоборот, злобных смайлов появилось бесчисленное количество, пишет The Sun.

Я хотела поставить лайк, но появилось сердитое лицо. Я нажала снова, но оно не исчезало. Появилось около сотни злобных лиц. И дочка поняла это неправильно Анжела, мама

Шабина, у которой ранее наблюдались проблемы со здоровьем, включая депрессию, диабет и приступы тяжёлой тревоги, восприняла случившееся очень остро. Девушка сильно расстроилась, заблокировала свою мать и не отвечала на её звонки. Тогда окончательно встревоженная Анжела отправилась объяснить всё дочке лично. Но их разговор в итоге закончился перепалкой.

Мать, видя, в каком состоянии находится её дочка, решила дать ей время, чтобы та успокоилась. Она собиралась снова зайти к ней на следующий день и помириться. Но когда Анжела вернулась к дочке снова, она в ужасе закричала: Шабина была мертва. Девушка умерла от сердечного приступа. При этом анализы показали, что за несколько часов до гибели она принимала кокаин.

Девушка сделала селфи за несколько минут до инсульта, и это фото спасло ей жизнь