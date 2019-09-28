Фитнес-гуру поздно ложился спать, и это обернулось для него инсультом и комой

Многие думают, что молодость и спорт могут стать залогом крепкого здоровья, но это далеко не все факторы, которые делают из нас долгожителей.

37-летний фитнес-инструктор с ником Джей Зи Фитнесс (JZ Fitness) тренировался и участвовал в соревнованиях, завоёвывая награды вместе со своей женой Джей Зи Мам (JZ Mum). Здоровая и успешная пара была образцом для многих. На страничку девушки в "Фейсбуке" подписано более 200 тысяч человек, на страницу парня — около 40 тысяч.

Мы думали, что у нас отличное здоровье, ведь мы молоды, регулярно тренируемся, ежегодно проходим обследование JZ Mum

С их образом жизни супруги и подумать не могли, что вскоре им придётся столкнуться с серьёзной проблемой. Однажды утром, когда JZ Mum уже собиралась уходить, она заглянула в комнату, где был муж, и увидела его на полу. Девушка немедленно вызвала скорую, и JZ Fitness отправили в больницу, где ему пришлось бороться за свою жизнь, пишет Worldofbuzz.

Спортсмен перенёс инсульт и впал в кому. Прошла неделя, но парень никак не приходил в себя. А медики ломали голову, почему у этого здоровяка вообще случился приступ. И тогда один из врачей решил просмотреть полную историю болезни пациента. Выяснилось, что у его мамы была гиперкоагуляция — патология, связанная с повышением свёртываемости крови. А двое из его родственников тоже перенесли инсульт. Один — в 20 лет.

Но наследственность — не единственная причина, из-за которой спортсмен в расцвете лет оказался в больнице. Второй, очень серьёзной проблемой стал недостаток сна. Фитнес-гуру стремился всё успеть и порой ложился лишь в три ночи, а вставал в шесть утра. В итоге его организм не выдержал и дал сбой. К счастью, теперь парень идёт на поправку, но семья уже полна решимости пересмотреть режим сна. Теперь супруги ложатся в десять вечера и дают своему телу необходимый отдых.