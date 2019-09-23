Муж заявил жене, что её грудь выглядит странно, не зная, что этим спас ей жизнь

Если ваша вторая половинка сделала вам замечание по поводу внешности, не спешите не неё обижаться. Ведь это может спасти вам жизнь, как Луизе Стивенс-Пантоя из Солфорда, Англия, которая не подозревала, что к ней пришла страшная болезнь.

Женщина растила двух дочек и была без ума от своего молодого мужа Оливера. Именно он и помог ей узнать об опасном недуге. Однажды утром выходного дня пара лежала в постели, шутила и наслаждалась заслуженным отдыхом. Но веселью внезапно пришёл конец из-за грубого на первый взгляд комментария мужа, пишет The Sun. Мужчина заявил, что бюст супруги выглядит "странно".

Мы просто валялись в постели воскресным утром, и он дурачился, слегка толкал меня, пока я разговаривала по телефону с мамой. А потом сказал, что моя грудь выглядит немного странно. <...> И это спасло мне жизнь Луиза Стивенс-Пантоя

Вместо того чтобы обидеться на неучтивого мужа, женщина прислушалась к его словам. Оливер сказал, что у Луизы на груди появилась странная шишка. Причём заметить её можно было только в лежачем положении. Англичанку это насторожило, и она на всякий случай отправилась в больницу, где ей вскоре сообщили страшный диагноз "рак молочной железы".

Папа и бабушка Луизы умерли от рака поджелудочной железы, а дедушка — от рака лёгких. Женщина понимала, насколько коварна онкология, и не ждала ничего хорошего, но решила бороться до конца. 48-летняя англичанка вынуждена была перенести мастэктомию — удаление груди. Но теперь чувствует себя намного лучше и надеется окончательно победить болезнь. И просит всех других мужей не бояться быть такими же "грубыми", как Оливер, если дело касается здоровья.

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