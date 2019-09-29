Диабетик или импотент? О чём может рассказать походка человека

Лайф выяснил, о каких болезнях могут рассказать особенности человеческой походки.

Ряд специфических особенностей походки может передаваться по наследству, полагают врачи. В то же время по походке пациентов многие опытные врачи определяют проблемы со здоровьем.

Короткий шаг Признак проблем с эрекцией у мужчин. Фото © Pixabay

Частые и короткие шаги у мужчин, как правило, свидетельствуют о проблемах с потенцией. Причиной считается стресс и депрессия. Учёные из университета Хиросаки обследовали 324 мужчин и выяснили, что семенящие на 40% чаще страдают от полового бессилия. В исследовании специалистов говорится, что это объясняется слабостью тазовых мышц, нарушением притока крови к половому органу, которые ведут к импотенции и потере либидо.

А вот у женщин мелкие шажки часто бывают следствием хождения на высоких каблуках, из-за чего деформируются суставы и меняется походка.

Громкий топот при ходьбе Дефицит витамина B12 или начало диабета. Фото © Pixabay

Изменение походки и появление громкого топота при ходьбе могут говорить о потере чувствительности в конечностях, что часто бывает при дефиците витамина B12 и при развитии диабета.

Отсутствие раскачивания руками Это может означать мышечное зажатие в плечевом поясе. Фото © Pixabay

Часто такое явление — результат сидячей работы и малоподвижного образа жизни.

Сутулость Признак усталости и частых головных болей. Фото © Pixabay

К таким последствиям могут привести плохо развитые мышцы, нарушение осанки, когда опускаются плечи и голова. Тогда органы грудной клетки подвергаются давлению и нарушается поступление кислорода в кровь.

Косолапость Возможна как врождённая черта и при дефиците в организме витамина D. Фото © Pixabay

Недостаток этого вещества ведёт к изменению формы ног из-за развивающегося рахита или его последствий.

Асимметрия по времени и длине шага Ключевой признак болезни Альцгеймера и деменции с тельцами Леви. Фото © Pixabay

В результате исследования учёных из университета в городе Ньюкасл-апон-Тайн было выявлено, что у пациентов с деменцией с тельцами Леви модель движения существенно отличалась от той, что наблюдалась у пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера. Походка первых оказалась более асимметричной по времени и длине шага. Сильнее различались движения левой и правой ногами при ходьбе.

Также ортопеды различают специфику походки людей с болезнями суставов. Мануальный терапевт и невролог Роман Гудель предупреждает, что, "если походка резко меняется или появляется дискомфорт при движении, который ощущается дольше трёх дней, высоки риски развития тяжёлых заболеваний", которые нельзя оставлять без внимания, поскольку в дальнейшем это может обернуться лишением подвижности.