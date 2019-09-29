Пальмовый канцероген в молоке и шоколаде. От каких продуктов лучше отказаться

Лайф опросил специалистов и выяснил, какие продукты стоит исключить из своего рациона, пока не поздно.

Чешские эксперты нашли в российском сливочном масле и других молочных продуктах техническое пальмовое масло. Оно содержит высокотоксичное вещество глицидол, которое при накопительном эффекте приводит к тяжёлым заболеваниям.

Выяснилось, что в нашей стране количество опасных канцерогенов, то есть глицидиловых эфиров (GE), которые присутствуют в техническом пальмовом масле, не регулируется законодательством. Поэтому контролирующее ведомство — Роспотребнадзор — и не реагирует на эту проблему. По сравнению со странами Европы в России GE превышают европейские нормы в десять раз. В прошлом году в страну завезли 1 060 000 тонн пальмового масла, которое используется при производстве молочных продуктов, кондитерских изделий, соусов, чипсов и фастфуда.

Глицидол провоцирует развитие многих видов рака и даже меняет генетический код клетки.

Чипсы душат клетки Картофель фри, чипсы и прочий фастфуд содержат эфирные растительные жиры, которые закупоривают мембрану клеток, не давая им дышать Фото © Pixabay

В последнее время производителей обязали писать на упаковке Palm oil ("содержит растительные жиры"). Внимательно читайте состав!

При ежедневном употреблении вышеперечисленных продуктов наша ферментативная система не успевает справляться с жирами, они откладываются и накапливаются. В большом количестве эти жиры и масла покрывают мембрану клетки масляной плёнкой и не дают ей "дышать", то есть самостоятельно очищаться от токсинов.

— Если количество токсинов превышает допустимую концентрацию, это крайне опасно. Вопрос в частоте, количестве и долгосрочности употребления в пищу этих веществ — лучше их вовсе не накапливать в организме, — отмечает врач-диетолог Марина Аплетаева.

Детские смеси В некоторых детских смесях содержится пальмовое масло, оно затрудняет усваивание кальция детским организмом Фото © Pixabay

Критическое снижение уровня кальция в крови вызывает рахит и его осложнения.

Мыло Глицидол часто добавляют и в дешёвое мыло. Он проникает в организм через кожу. Токсин провоцирует рак щитовидной железы Фото © Pixabay

Эксперты рекомендуют избегать бренды, которые продают по бросовым ценам. Наверняка они содержат глицидол, потому что произведены на дешёвом сырье, то есть при использовании технического пальмового масла.

Токсичная пицца Глицидол опасен при нагревании. Если производитель пиццы использует дешёвый сыр, он пренебрегает здоровьем потребителя Фото © Pixabay

Покупайте пиццу у проверенного производителя, а если вы готовите её дома — используйте сыры твёрдых сортов.

— Сыры и другая молочка — самые распространённые продукты, в которых могут содержаться токсические вещества. Но при условии, если перед добавлением в пищевой продукт эти растительные жиры нагревались до высоких температур, — отмечает врач-диетолог Марина Аплетаева.

Сырки с глазурью Самым опасным продуктом эксперты признали дешёвые глазированные сырки, которые представляют собой смесь пальмового масла и сахара Фото © ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

Основной потребитель этих сладостей — дети, а действие токсинов на их организм особенно губительно. Читайте внимательно состав сырков. Если там написано "продукт содержит растительные жиры", выберите лучше другого производителя.