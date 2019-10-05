Парень вышел из комы и сделал предложение девушке, которую любил ещё с детства

Жизнь коротка, но вспоминать об этом чаще всего приходится в кризисных ситуациях. Дэн Кэссиди из Аккрингтона, Англия, серьёзно заболел и многое переосмыслил.

Жизнь Дэна изменилась в один момент на барбекю-вечеринке с друзьями в 2016 году. Внезапно парень почувствовал себя плохо, а потом понял, что он просто не может встать, а его ноги пронзила боль. На следующий день у него диагностировали лейкемию и приступили к лечению. Парню назначили гемодиализ, чтобы очистить кровь. Но у него произошло кровоизлияние в мозг. Дэна поместили в искусственную кому.

Парень каким-то чудом сумел выкарабкаться. Он перенёс операцию на мозге, инсульт, химио- и лучевую терапию. А впоследствии трансплантацию стволовых клеток. Болезнь на время отступила, и Дэна отпустили домой. Тогда он понял, как много ему нужно успеть. И самое главное — жениться на своей девушке Дарси, которую с детства любил. Пара встречалась уже 10 лет, пишет LancsLive .

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Решив не откладывать, Дэн сделал возлюбленной предложение. Но жизнь снова внесла свои коррективы. Коварная болезнь, затаившаяся на время, вернулась с новой силой. Врачи сообщили парню страшную весть — ему остаётся жить не более 12 месяцев. Влюблённые поняли, что не могут медлить, и сыграли свадьбу, пригласив на праздник семью и друзей.

Сейчас Дэн и Дарси живут, не глядя в будущее. По их словам, они просто ценят каждое мгновение и спешат насладиться каждой проведённой вместе минутой. Супруги хотят повысить осведомлённость об опасной болезни и сподвигнуть людей становиться донорами стволовых клеток, которые могут продлить или спасти чью-то жизнь.

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