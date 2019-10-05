Парень вышел из комы и сделал предложение девушке, которую любил ещё с детства

244

Фото © Facebook / Darcy Cassidy

Жизнь коротка, но вспоминать об этом чаще всего приходится в кризисных ситуациях. Дэн Кэссиди из Аккрингтона, Англия, серьёзно заболел и многое переосмыслил.

Жизнь Дэна изменилась в один момент на барбекю-вечеринке с друзьями в 2016 году. Внезапно парень почувствовал себя плохо, а потом понял, что он просто не может встать, а его ноги пронзила боль. На следующий день у него диагностировали лейкемию и приступили к лечению. Парню назначили гемодиализ, чтобы очистить кровь. Но у него произошло кровоизлияние в мозг. Дэна поместили в искусственную кому.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/danny.cassidy.3954?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARBtcminzWF0CmOGA67cb-OIWkxhFaNQj82VynjRTFfgtgxLmnaEEHFRX6Eg2Gg9rGEJz33uhoojmkJN&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Dan Cassidy</strong></a></p>

Парень каким-то чудом сумел выкарабкаться. Он перенёс операцию на мозге, инсульт, химио- и лучевую терапию. А впоследствии трансплантацию стволовых клеток. Болезнь на время отступила, и Дэна отпустили домой. Тогда он понял, как много ему нужно успеть. И самое главное — жениться на своей девушке Дарси, которую с детства любил. Пара встречалась уже 10 лет, пишет LancsLive.

Я вышел из больницы и подумал: "Жизнь так коротка"

Дэн Кэссиди

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/darcy.young.712?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARDxJe--Fbgt_VKWaqJeQLoTeXHEI4rdDGePuzsUb7Ocu_oCZIVbYLN4xaiZ5R3KAYh-Ui3ocBbEhmzc&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Darcy Cassidy</strong></a></p>

Решив не откладывать, Дэн сделал возлюбленной предложение. Но жизнь снова внесла свои коррективы. Коварная болезнь, затаившаяся на время, вернулась с новой силой. Врачи сообщили парню страшную весть — ему остаётся жить не более 12 месяцев. Влюблённые поняли, что не могут медлить, и сыграли свадьбу, пригласив на праздник семью и друзей.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/danny.cassidy.3954?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARBtcminzWF0CmOGA67cb-OIWkxhFaNQj82VynjRTFfgtgxLmnaEEHFRX6Eg2Gg9rGEJz33uhoojmkJN&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Dan Cassidy, </strong></a><a href="https://www.facebook.com/darcy.young.712?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARDxJe--Fbgt_VKWaqJeQLoTeXHEI4rdDGePuzsUb7Ocu_oCZIVbYLN4xaiZ5R3KAYh-Ui3ocBbEhmzc&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Darcy Cassidy</strong></a></p>

Сейчас Дэн и Дарси живут, не глядя в будущее. По их словам, они просто ценят каждое мгновение и спешат насладиться каждой проведённой вместе минутой. Супруги хотят повысить осведомлённость об опасной болезни и сподвигнуть людей становиться донорами стволовых клеток, которые могут продлить или спасти чью-то жизнь.

Муж заявил жене, что её грудь выглядит странно, не зная, что этим спас ей жизнь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×