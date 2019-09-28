Убийцы из "Инстаграма". Как "домашние" косметологи уродуют россиян

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

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Более 50% косметологов на рынке России работают без образования, опыта и с использованием контрафактных препаратов. Лайф выяснил, к чему может привести экономия на "уколах красоты" и кто в этом виноват.

Одна из самых востребованных сегодня областей медицины — косметология. Женщины и мужчины хотят продлить молодость посредством процедур и инъекций. Визит к настоящему косметологу стоит дорого, этим пользуются непрофессионалы. Парикмахеры, мастера маникюра и наращивания ресниц, специалисты по наращиванию волос предлагают дополнительные услуги: "Давайте я вам пилинг сделаю, а лучше укольчики поставлю".

По данным аналитического центра журнала Vademecum, на сегодняшний день в России более 50% рынка занимают "серые" косметологи: те, кто не имеет медицинского образования, профессиональных лицензий, сертификатов повышения квалификации и опыта работы.

Кто на самом деле косметолог

Специалист, который имеет хотя бы среднее медицинское образование и прошёл обучение по пилингу, маскам, чистке лица и другим косметическим процедурам, считается косметиком-эстетистом. Этот человек не может делать инъекции: качать губы, убрать морщины с помощью уколов, сделать скулы или овал лица — только внешний уход.

Косметолог обязан иметь высшее медицинское образование, пройти ординатуру по дерматологии или косметологии и получить специальные сертификаты. В Москве официально работает 6000 косметологов. Но сколько "специалистов" работают нелегально — неизвестно. Вчерашние сотрудники салонов красоты или медсёстры создают странички в "Инстаграме" и приглашают клиентов на "укольчики".

— Все эти "серые" мастера завлекают к себе низкими ценами. Если у хорошего специалиста сделать губы стоит от 15 тысяч рублей, то непрофессионалы вводят гиалуроновую кислоту за пять тысяч. Последствия такой экономии — аллергия, искривлённые губы, пережатые сосуды. Ведь анатомию эти люди не знают, вкалывают абы как, — говорит замдиректора ассоциации профессиональных косметологов Forma, тренер по препаратам Екатерина Захарова. — Игла может попасть в вену, и маленькая капля средства попадёт в кровь — это эмболия, смертельно опасно.

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🏥Хочу рассказать о ситуации. Звонит доктор, и просит коллегиальной помощи: был введён филлер для заполнения межбровной морщины. #Аспирационнаяпроба была📍. Но вот случилась такая неприятная ситуация. Доктор выполнила все действия, дабы избежать проблемы. И до сих пор и корит себя, и перебирает в уме посекундно свои действия. Пациент, слава Богу, без претензий! 🔅 За всю реабилитацию платит доктор. Полностью! Как Вы считаете, когда после подобного случая, и адекватной работе доктора, нормально, если пациент идёт в #росздравнадзор и в суд!? Я считаю, нет... Мое мнение!

Публикация от Екатерина Захарова (@medblond.official)

В Интернете есть сотни примеров неудачных инъекций, но это лишь малая часть пострадавших — женщины стесняются говорить о том, что с ними сделали мастера-дилетанты.

Дерматолог-косметолог Елена Паули отмечает, что минимум два раза в неделю к ней обращаются те, кто пострадал от непрофессионалов. Некоторые "специалисты" даже не скрывают, что у них нет нужного образования: делают маникюр, перманентный макияж и инъекции для желающих. Клиенты соглашаются, потому что дёшево, ещё и подруг приводят.

Почему разница в ценах

Косметолог должен ежегодно повышать свою квалификацию, ездить минимум на три профессиональных семинара и обучения в год. По словам Екатерины Захаровой, одно обучение стоит от 100 тысяч рублей. Как правило, оно проходит в Москве, Санкт-Петербурге или за границей. То есть врач должен сам оплатить себе не только входной билет, но и проживание, и перелёт. Раз в пять лет нужно подтверждать сертификат косметолога — это ещё от 50 до 100 тысяч рублей.

Цена за услуги компетентного специалиста складывается из его образования, аренды кабинета, расходных материалов и, конечно, стоимости самих препаратов.

Нормальные средства можно купить только после предъявления сертификата косметолога. А некачественные дешёвые препараты дилеры продают кому угодно. Поэтому и процедуры стоят копейки, — уточняет Елена Паули.

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Публикация от Косметолог Челябинск (@dr.elena.pauli)

Некоторые продавцы препаратов, как отмечает Екатерина Захарова, требуют при оформлении заказа показать ещё и диплом об образовании с паспортом, потому что многие "серые" специалисты скачивают сертификаты из Интернета, с помощью фотошопа вписывают своё имя и пытаются купить средства для инъекций. А страдают потом клиенты.

Какие могут быть последствия

Даже косметик-эстетик без специального образования способен причинить непоправимый вред здоровью. К примеру, сделать фруктовую маску человеку, у которого сахарный диабет. Пациент может впасть в кому и умереть.

Непрофессиональные косметологи ошибаются намного чаще. У клиентов появляется асимметрия лица, проявляются аллергические реакции. Уколы попадают в вену, препарат образует тромб или перекрывает приток крови к сердцу, лёгким, мозгу — человек умирает.

По незнанию "серые" специалисты используют препараты, которые отвергают даже самые опытные врачи, поскольку малейшая ошибка может привести к уродству и окостенению тканей. Дилетанты же их просто вкалывают за пару тысяч рублей.

Есть ли какие-то меры борьбы?

<p>Фото © Shutterstock</p>

За реализацию несертифицированных препаратов продавца штрафуют на 5 млн рублей. В столице заведено 13 уголовных дел и вынесено два приговора, как отметил руководитель Росздравнадзора по Москве и Московской области Андрей Плутницкий.

Осуществление незаконной предпринимательской деятельности без специального разрешения и лицензии наказывается штрафом — всего 2500 рублей для частного лица и 40–50 тысяч рублей — для юрлица. Такие суммы легко "отбить" на следующих клиентах, которые могут пострадать от рук непрофессионала.

Для того чтобы не получить изуродованное лицо и серьёзные проблемы со здоровьем, не нужно поддаваться безумным скидкам, "выгодным" предложениям и советам знакомых. Необходимо проверять дипломы и сертификаты у специалиста, который будет проводить процедуры. Иначе последствия могут оказаться непоправимыми.

Автор:
Наталия Хомякова
НХ
Наталия Хомякова
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