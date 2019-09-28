Убийцы из "Инстаграма". Как "домашние" косметологи уродуют россиян

Более 50% косметологов на рынке России работают без образования, опыта и с использованием контрафактных препаратов. Лайф выяснил, к чему может привести экономия на "уколах красоты" и кто в этом виноват.

Одна из самых востребованных сегодня областей медицины — косметология. Женщины и мужчины хотят продлить молодость посредством процедур и инъекций. Визит к настоящему косметологу стоит дорого, этим пользуются непрофессионалы. Парикмахеры, мастера маникюра и наращивания ресниц, специалисты по наращиванию волос предлагают дополнительные услуги: "Давайте я вам пилинг сделаю, а лучше укольчики поставлю".

По данным аналитического центра журнала Vademecum, на сегодняшний день в России более 50% рынка занимают "серые" косметологи: те, кто не имеет медицинского образования, профессиональных лицензий, сертификатов повышения квалификации и опыта работы.

Кто на самом деле косметолог

Специалист, который имеет хотя бы среднее медицинское образование и прошёл обучение по пилингу, маскам, чистке лица и другим косметическим процедурам, считается косметиком-эстетистом. Этот человек не может делать инъекции: качать губы, убрать морщины с помощью уколов, сделать скулы или овал лица — только внешний уход.

Косметолог обязан иметь высшее медицинское образование, пройти ординатуру по дерматологии или косметологии и получить специальные сертификаты. В Москве официально работает 6000 косметологов. Но сколько "специалистов" работают нелегально — неизвестно. Вчерашние сотрудники салонов красоты или медсёстры создают странички в "Инстаграме" и приглашают клиентов на "укольчики".

— Все эти "серые" мастера завлекают к себе низкими ценами. Если у хорошего специалиста сделать губы стоит от 15 тысяч рублей, то непрофессионалы вводят гиалуроновую кислоту за пять тысяч. Последствия такой экономии — аллергия, искривлённые губы, пережатые сосуды. Ведь анатомию эти люди не знают, вкалывают абы как, — говорит замдиректора ассоциации профессиональных косметологов Forma, тренер по препаратам Екатерина Захарова. — Игла может попасть в вену, и маленькая капля средства попадёт в кровь — это эмболия, смертельно опасно.

В Интернете есть сотни примеров неудачных инъекций, но это лишь малая часть пострадавших — женщины стесняются говорить о том, что с ними сделали мастера-дилетанты.

Дерматолог-косметолог Елена Паули отмечает, что минимум два раза в неделю к ней обращаются те, кто пострадал от непрофессионалов. Некоторые "специалисты" даже не скрывают, что у них нет нужного образования: делают маникюр, перманентный макияж и инъекции для желающих. Клиенты соглашаются, потому что дёшево, ещё и подруг приводят.

Почему разница в ценах

Косметолог должен ежегодно повышать свою квалификацию, ездить минимум на три профессиональных семинара и обучения в год. По словам Екатерины Захаровой, одно обучение стоит от 100 тысяч рублей. Как правило, оно проходит в Москве, Санкт-Петербурге или за границей. То есть врач должен сам оплатить себе не только входной билет, но и проживание, и перелёт. Раз в пять лет нужно подтверждать сертификат косметолога — это ещё от 50 до 100 тысяч рублей.

Цена за услуги компетентного специалиста складывается из его образования, аренды кабинета, расходных материалов и, конечно, стоимости самих препаратов.

— Нормальные средства можно купить только после предъявления сертификата косметолога. А некачественные дешёвые препараты дилеры продают кому угодно. Поэтому и процедуры стоят копейки, — уточняет Елена Паули.

Некоторые продавцы препаратов, как отмечает Екатерина Захарова, требуют при оформлении заказа показать ещё и диплом об образовании с паспортом, потому что многие "серые" специалисты скачивают сертификаты из Интернета, с помощью фотошопа вписывают своё имя и пытаются купить средства для инъекций. А страдают потом клиенты.

Какие могут быть последствия

Даже косметик-эстетик без специального образования способен причинить непоправимый вред здоровью. К примеру, сделать фруктовую маску человеку, у которого сахарный диабет. Пациент может впасть в кому и умереть.

Непрофессиональные косметологи ошибаются намного чаще. У клиентов появляется асимметрия лица, проявляются аллергические реакции. Уколы попадают в вену, препарат образует тромб или перекрывает приток крови к сердцу, лёгким, мозгу — человек умирает.

По незнанию "серые" специалисты используют препараты, которые отвергают даже самые опытные врачи, поскольку малейшая ошибка может привести к уродству и окостенению тканей. Дилетанты же их просто вкалывают за пару тысяч рублей.

Есть ли какие-то меры борьбы?

За реализацию несертифицированных препаратов продавца штрафуют на 5 млн рублей. В столице заведено 13 уголовных дел и вынесено два приговора, как отметил руководитель Росздравнадзора по Москве и Московской области Андрей Плутницкий.

Осуществление незаконной предпринимательской деятельности без специального разрешения и лицензии наказывается штрафом — всего 2500 рублей для частного лица и 40–50 тысяч рублей — для юрлица. Такие суммы легко "отбить" на следующих клиентах, которые могут пострадать от рук непрофессионала.

Для того чтобы не получить изуродованное лицо и серьёзные проблемы со здоровьем, не нужно поддаваться безумным скидкам, "выгодным" предложениям и советам знакомых. Необходимо проверять дипломы и сертификаты у специалиста, который будет проводить процедуры. Иначе последствия могут оказаться непоправимыми.