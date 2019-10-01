Когда седина в радость. Секс, сон и барьер от рака

Международный день пожилых людей отмечается 1 октября с 1991 года. Он был провозглашён на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Исследователи считают, что с годами человек становится не только опытным и мудрым, но и качественно улучшает свои способности. Научные работы подтверждают, что это лишь новый этап жизни, которому нужно сказать "Да!"
В ряде случаев старение препятствует развитию онкологии
Учёные выяснили, что старение тканей препятствует разрастанию ткани организма путём деления клеток, а значит, раку
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Секс с возрастом становится лучше для 74% мужчин и 70% женщин
Выяснилось, что те, кому за 60, несмотря на более низкую частоту половых актов, удовлетворены ими намного больше, чем молодёжь
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Повышенная работоспособность
Пожилому достаточно 5–6 часов, чтобы выспаться и отдохнуть. Поэтому ранним утром они готовы к работе!
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Отсутствие стресса
Порог беспокойства растёт с 18 до 50 лет, а потом снижается. Уровень стресса тоже опускается в пожилом возрасте
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Меньше пота
Потовые железы уменьшаются в размерах и становятся менее чувствительными
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Отсутствие мигреней
Ближе к 70 годам есть все шансы навсегда распрощаться с мигренями
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