Когда седина в радость. Секс, сон и барьер от рака

О старении ходит много легенд и страшилок. Но есть факты, о которых никто не знает. Лайф решил разобраться в плюсах старшего возраста.

Международный день пожилых людей отмечается 1 октября с 1991 года. Он был провозглашён на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Исследователи считают, что с годами человек становится не только опытным и мудрым, но и качественно улучшает свои способности. Научные работы подтверждают, что это лишь новый этап жизни, которому нужно сказать "Да!"

В ряде случаев старение препятствует развитию онкологии Учёные выяснили, что старение тканей препятствует разрастанию ткани организма путём деления клеток, а значит, раку Фото © Gettyimages

Секс с возрастом становится лучше для 74% мужчин и 70% женщин Выяснилось, что те, кому за 60, несмотря на более низкую частоту половых актов, удовлетворены ими намного больше, чем молодёжь Фото © Gettyimages

Повышенная работоспособность Пожилому достаточно 5–6 часов, чтобы выспаться и отдохнуть. Поэтому ранним утром они готовы к работе! Фото © Gettyimages

Отсутствие стресса Порог беспокойства растёт с 18 до 50 лет, а потом снижается. Уровень стресса тоже опускается в пожилом возрасте Фото © Gettyimages

Меньше пота Потовые железы уменьшаются в размерах и становятся менее чувствительными Фото © Gettyimages