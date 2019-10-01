Когда седина в радость. Секс, сон и барьер от рака

8

Фото © Shutterstock

О старении ходит много легенд и страшилок. Но есть факты, о которых никто не знает. Лайф решил разобраться в плюсах старшего возраста.

Международный день пожилых людей отмечается 1 октября с 1991 года. Он был провозглашён на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Исследователи считают, что с годами человек становится не только опытным и мудрым, но и качественно улучшает свои способности. Научные работы подтверждают, что это лишь новый этап жизни, которому нужно сказать "Да!"

В ряде случаев старение препятствует развитию онкологии

Учёные выяснили, что старение тканей препятствует разрастанию ткани организма путём деления клеток, а значит, раку

Фото © Gettyimages

Секс с возрастом становится лучше для 74% мужчин и 70% женщин

Выяснилось, что те, кому за 60, несмотря на более низкую частоту половых актов, удовлетворены ими намного больше, чем молодёжь

Фото © Gettyimages

Повышенная работоспособность

Пожилому достаточно 5–6 часов, чтобы выспаться и отдохнуть. Поэтому ранним утром они готовы к работе!

Фото © Gettyimages

Отсутствие стресса

Порог беспокойства растёт с 18 до 50 лет, а потом снижается. Уровень стресса тоже опускается в пожилом возрасте

Фото © Gettyimages

Меньше пота

Потовые железы уменьшаются в размерах и становятся менее чувствительными

Фото © Gettyimages

Отсутствие мигреней

Ближе к 70 годам есть все шансы навсегда распрощаться с мигренями

Фото © Gettyimages

Автор:
Светлана Ибрагимова
СИ
Светлана Ибрагимова
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×