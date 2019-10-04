Музыкант не смог прочесть слова на экране телевизора и узнал, что страшно болен

21-летний Гарри Мокетт из Ноттингема, Англия, обратился в больницу с жалобой на зрение, но услышал страшный диагноз: опухоль мозга.

Гарри заметил, что стал совсем плохо видеть, когда не смог прочитать вопросы на телешоу "Кто хочет стать миллионером?". Парень сходил в оптику, где ему подобрали очки. Он проходил в них неделю, но не заметил никаких улучшений. А на повторном приёме окулист обнаружил у парня отёк зрительного нерва и настоял на срочной госпитализации.

Всё произошло так быстро. Вчера я отдыхал дома, а сегодня меня срочно отправляют на операцию, чтобы спасти мне жизнь Гарри Мокетт

В мозгу Гарри врачи обнаружили опухоль размером с мяч для гольфа. Молодому человеку была нужна срочная операция, пока новообразование окончательно не лишило его зрения и жизни.

Я правда думал, что у меня всё хорошо. Я даже пошёл с друзьями на концерт за два дня до МРТ Гарри Мокетт

Музыкант вспомнил, что его зрение постепенно ухудшалось последние четыре месяца, но игнорировал это, ведь никаких других симптомов у него не было. Гарри был уверен, что с ним всё в порядке, до тех пор, пока ему не поставили диагноз. Врачи удалили 98 процентов опухоли, но у парня развилась гидроцефалия — накопление жидкости в мозге, что вызвало бактериальный менингит.

Гарри сделали ещё несколько операций, однако впоследствии врачи обнаружили признаки повторного роста опухоли. Тогда молодой человек отправился в Германию на лучевую терапию и уже через пару месяцев был полностью здоров, сообщает Daily Mail.

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