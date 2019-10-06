Уродство за копейки. Как косметики-дилетанты портят здоровье пациентов

Избавиться от прыщей и получить гладкую кожу лица мечтают почти все. Особенно женщины, которым нравится следить за собой и собирать комплименты и лайки в "Инстаграме". Но косметические процедуры у "домашних" мастеров без образования и опыта могут испортить не только внешность, но и здоровье в целом.

Зарабатывать на косметических процедурах сегодня может любой желающий. Для этого достаточно пройти курсы, которые длятся три-шесть месяцев, и найти первых клиентов, пообещав им "качественно и недорого" сделать кожу "ровной". Но каким будет результат от этих процедур на самом деле, зависит от ответственности новоиспеченного мастера.

Дарья из Екатеринбурга хотела улучшить качество кожи, но не знала, к кому обратиться. В июле она случайно столкнулась с бывшей одноклассницей, которая работала продавцом-консультантом в магазине сумок, а вечерами принимала у себя дома клиенток и проводила косметические процедуры. Профессионального образования у "домашнего мастера" не было: она в 2018 году случайно наткнулась в Интернете на рекламу: "Стань косметологом за три месяца", прошла эти курсы и стала приглашать своих знакомых на процедуры к себе домой. Даша долго не решалась, но затем предложение сделать глубокую чистку лица и увлажняющую маску за 500 рублей её всё-таки заманило, в салоне такие процедуры стоят от трёх до пяти тысяч.

— Я догадывалась, что это больно, но не думала, что настолько, терпела сквозь слёзы,— рассказала Даша Лайфу. — Процедура закончилась, мастер наложила мне увлажняющий крем толстым слоем на лицо, оставила на полчаса, а сама пошла варить суп. Я умылась, расплатилась и пошла домой.

Лицо было красным, кожу слегка пощипывало. На следующий день стали появляться волдыри и красные пятна, жуткий зуд, к лицу больно было прикасаться. Даша пошла в клинику — оказалось, что "домашний" мастер занесла ей инфекцию и не уточнила про аллергии, которые, как оказалось, у девушки были, и крем спровоцировал их обострение. Пришлось лечиться.

— Это очень распространённая проблема. Люди ведутся на низкий ценник и в результате получают проблемы с кожей. "Домашние" мастера не объясняют, что именно они делают с лицом клиента, какие могут быть последствия, о каких показателях здоровья нужно сказать заранее. Ко мне часто приходят девочки, которым после пилинга не сказали, что нужно мазаться солнцезащитным кремом. В итоге пятна по всему лицу, которые нужно исправлять дополнительными процедурами, — отмечает косметик Анна Сапфирская.

Кто может делать процедуры?

Косметолог — это врач с высшим медицинским образованием и сертификатами. Он может как делать косметические процедуры, так и инъекции. Есть ещё одна категория специалистов — косметики. Это мастер, который может работать только с верхним слоем кожи.

— Чтобы стать косметиком, достаточно пройти полугодовые курсы. Если преподаватель хороший, то учащимся он расскажет и про анатомию, и про реанимационные действия, и про сами процедуры. Но чаще всего выпускники курсов не знают ничего, но заводят себе аккаунт в "Инстаграме" и начинают приглашать клиентов. С таким успехом половине российских женщин надо давать диплом косметика, масочки мы и сами себе делаем, — отмечает замдиректора ассоциации профессиональных косметологов Forma, тренер по препаратам Екатерина Захарова.

У проблем с кожей всегда есть причина. Она может быть связана с внешним воздействием, например с экологией или с работой человека. Но чаще всего причина внутри. Проблемы с питанием, кровью, гормонами отражаются в прыщах и акне. Только квалифицированный специалист может сказать пациенту, что пилинг или маска из водорослей с какого-нибудь моря ему не помогут, нужно сдать анализы, чтобы найти корень проблемы.

— Я всегда прошу пациенток сначала обратиться к дерматологу или гастроэнтерологу, чтобы не сделать хуже. Кроме того, нормальные специалисты знают, что нельзя трогать воспаления на коже и тем более как-то их давить — можно только усугубить состояние и увеличить очаги воспалений, — добавляет Анна Сапфирская.

Чем опасны дилетантские процедуры?

Если пациент не сообщает косметику о своих диагнозах, он серьёзно рискует. К примеру, на Урале мужчина не сказал специалисту о сахарном диабете, а специалист не догадался об этом спросить. В итоге фруктовая маска довела клиента до диабетической комы. Спасти его смогли только в реанимации.

Менее страшные последствия ждут тех, кто приходит к неквалифицированному косметику с аллергией. Раздражения, обострения, зуд, шелушения вполне могут начаться у аллергика после процедур.

Хотя косметические процедуры не подразумевают проникновение в более глубокие слои кожи, занести инфекцию всё-таки легко. Если в то время, как "специалист" снимает огрубевший слой, рядом будет бегать кошка, инфекция может попасть в организм пациента и навредить ему.

— Самое опасное, что большинство косметиков не ограничиваются только масками или пилингом. Они берутся за инъекции. Медицинского образования нет, опыта нет, простейшего понимания, как ведёт себя тот или иной препарат, тоже нет. Но в стремлении заработать дополнительную тысячу они предлагают клиентам сделать губы, убрать морщины или поправить овал лица, — говорит Екатерина Захарова. — Последствия могут быть необратимыми — вплоть до непоправимых уродств и даже летального исхода.

Не существует законодательных мер, которые помогали бы правоохранителям контролировать работу косметиков-дилетантов и неквалифицированных косметологов. Их можно привлечь к ответственности только за незаконное предпринимательство — штраф 2500 рублей для частного лица и 40–50 тысяч рублей — для юрлица. Вернуть эти деньги косметики-дилетанты смогут за несколько процедур.

Ранее Лайф писал, как "домашние" косметологи уродуют россиян и зарабатывают на этом.