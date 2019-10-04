Девушка пришла в больницу с приступом паники, но врачи заметили только её макияж

Танцовщица Джаи Фирс перенесла приступ панической атаки, когда на ней был жуткий грим, что привело к нелепому недоразумению.

Артистка вызвала настоящий переполох в отделении неотложной помощи одной из больниц в Мичигане, США. Дело в том, что врачи приняли хеллоуинский грим девушки в стиле зомби за вполне реальные раны. Хотя изначально Джаи приехала в больницу с совсем другой проблемой.

Они говорили: "Отправляйте её в травматологию, скорее!" и "Возможно, у неё шок, она не понимает, что происходит!" Джаи Фирс

Джаи потратила на свой пугающий макияж около трёх часов, когда у неё случился приступ панической атаки, пишет Fox 2 Detroit. Девушка отправилась в больницу в поисках помощи и никак не думала, что ей придётся пояснять врачам, что кровавые раны на её лице — это подделка.

Они должны были понять! Я ничего не говорила, потому что не могла, да и просто предположила, что они в состоянии увидеть, что это подделка Джаи Фирс

Представители больницы сказали, что они не могут прокомментировать случай Фирс, однако в открытом заявлении упомянули, что отделение неотложной помощи не место для веселья и игр. И хоть с этим спорить было бы странно, Фирс высказала своё мнение относительно позиции больницы.

Позвольте мне сказать, что тревожность — это не веселье и не игры. Это была вполне серьёзная ситуация, которая произошла в странное время Джаи Фирс

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