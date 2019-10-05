В шаге от рака. Чем опасна примесь, которую нашли в лекарстве для желудка

Лайф опросил врачей и фармэкспертов и выяснил, что азотистые соединения в лекарствах и косметике, даже после проведения всех исследований, могут оказаться опасными.

Недавно фармэксперты обнаружили в препарате для лечения и профилактики болезней желудка и двенадцатиперстной кишки опасный канцероген, провоцирующий рак. Присутствие примесей нитрозаминов выявили в индийском препарате "Ранитидин" производства компании "Сарака лабораториз лимитед". Росздравнадзор забил тревогу и обязал российских производителей и импортёров лекарств принять меры для снижения риска образования или присутствия опасных примесей в лекарствах и отчитаться об этом перед ведомством.

Европейский директорат по качеству медицинской продукции приостановил сертификат пригодности на "Ранитидин" 23 сентября, сообщив о выявлении опасных примесей N-нитрозодиметиламина (NDMA). Именно они, по словам врачей, провоцируют различные виды рака желудочно-кишечного тракта, а также повышают риск различных заболеваний кишечника и печени.

Канцерогенные риски для лекарств и косметики

— В процессе метаболизма, особенно у людей с какими-то хроническими заболеваниями, например при диабете, примеси этого вещества (N-нитрозодиметиламина) провоцируют развитие онкологических процессов, — отметил в комментарии Лайфу онколог и гастроэнтеролог Андрей Атрощенко.

По словам медика, риски увеличиваются при длительном приёме препарата в больших дозах. Сейчас российские специалисты проводят исследования по количественному определению опасных примесей в образцах препарата "Ранитидин".

Медики уверяют, что аналогичные риски могут быть и у других лекарств. N-нитрозодиметиламин — побочный продукт, который часто образуется в случае сложного органического синтеза, рассказал журналистам профессор РХТУ им. Менделеева Дмитрий Мустафин.

Фармэксперт Наталья Круглова рассказала Лайфу, что речь идёт о выявлении опасного канцерогена, который могут обнаружить в ходе дальнейших исследований в других лекарствах и даже косметических средствах.

— Медицина не стоит на месте. Сегодня это вещество, вызывающее рак, нашли в "Ранитидине", завтра, возможно, его же обнаружат в других препаратах или косметике. Поэтому в ряде стран сейчас изымают поголовно все препараты с ранитидином и дженерики, хотя канцерогены пока выявили только в индийских лекарствах, — объясняет Наталья Круглова.

Онколог и гастроэнтеролог Андрей Атрощенко также уточнил в интервью Лайфу, что препараты, которые содержат в своём составе азотистые соединения, могут оказаться канцерогенными.

По словам медика, российские врачи-гастроэнтерологи в своей лечебной практике активно не использовали "Ранитидин" по причине слабого воздействия.

— Высокая эффективность этого средства от изжоги или язв никогда не была доказана, поэтому мы чаще пользовались другими аналогами, не содержащими этого вещества, — уточняет Андрей Атрощенко.

Лекарство из "XIX века"

Эксперт в области аптечных продаж и фармацевтики Наталья Круглова также считает "Ранитидин" препаратом устаревшим. И не удивлена, что в нём наконец-то выявили опасные канцерогены.

— Сама индийская компания-производитель недели три назад первой заявила об отзыве лекарств, содержащих ранитидина гидрохлорид. Этот простой препарат давно существует на рынке, ещё раньше, чем "Омепразол", который тоже используют при изжоге уже лет 15. Составляющие вещества "Ранитидина" всем известны, его давно производят как дженерик. Не помню точно, был ли у индусов патент, но он уже, наверное, давно закончился, — говорит Наталья Круглова

"Ранитидин" ранее запретили в Южной Корее, Латвии, Германии, Швейцарии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Дании, Канаде, Италии, Испании, Польше, Португалии, Словении, Бангладеш и Сингапуре. Во многих странах отозвали все дженерики "Ранитидина" и его более дешевые аналоги: "Ацилок", "Ранисан", "Гистак", "Зантак" и другие. В Литве также отозвали все лекарства с этим действующим веществом, которые производит не только индийская Saraca Laboratories Limited , но и испанская Union Quimico Farmaceutica, S.A. (UQUIFA).

— В России "Ранитидин" входит в список жизненно важных лекарств и используется без рецепта при лечении изжоги, чтобы снизить высокий уровень желудочной кислоты. А также в профилактике и лечении язв и гастритов. Однако многие врачи против свободной продажи не только "Ранитидина", но и других средств, подавляющих кислотность слизистой оболочки. Все подобные препараты, применяемые без рецепта, при самолечении могут привести к онкологии ЖКТ, — предупреждает Наталья Круглова.

Она объясняет, что многие россияне без назначения тоннами пьют "Омепразол", реже уже "Ранитидин", не выясняя причин изжоги. Постоянное изменение кислотности влияет на усвоение, в частности, витаминов группы В, железа и других питательных веществ. Кроме того, сама слизистая оболочка кишечника атрофируется при длительном применении подобных лекарств. И это ещё не учитывая дополнительные риски от опасных канцерогенных примесей, которые недавно обнаружили в отдельно обозначенном "Ранитидине".