Врачи год держали мёртвого пациента, обманывая семью, чтобы улучшить статистику

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Фото © ProPublica / Demetrius Freeman

Андреа Янг из Нью-Джерси, США, каждую неделю навещала брата — 61-летнего Дэррила, который впал в кому после пересадки сердца. Мужчина ни разу не пришёл в себя, но врачи уверяли, что всё в порядке и шансы на выздоровление есть.

По словам врачей, Дэррил получил повреждение мозга. И пусть пострадали все его части, площадь повреждений была незначительной. Полное выздоровление было лишь вопросом времени. Уже тогда медики врали Андреа в лицо, обещая то, что выполнить были не в силах, пишет Daily Mail.

<p>Фото © <a href="https://www.propublica.org/article/audio-shows-hospital-kept-vegetative-patient-on-life-support-to-boost-survival-rates" target="_blank">ProPublica / Demetrius Freeman</a></p>

Но на аудиозаписях, которые тайно сделал один совестливый доктор во время планёрок, страшный обман раскрылся. Судя по словам Марка Цукера, заведующего отделением сердечной и лёгочной трансплантации, продержать Дэррила "живым" нужно было около года, а лучше подольше, чтобы цифры в ежегодном отчёте были позитивными.

<p>Фото © <a href="https://www.propublica.org/article/audio-shows-hospital-kept-vegetative-patient-on-life-support-to-boost-survival-rates" target="_blank">ProPublica / Demetrius Freeman</a></p>

Но ведь это очень лицемерно, да? И неэтично

Неизвестный доктор

Это очень, очень неэтично и аморально, но, к сожалению, практично. Если программу прикроют, вы вообще никого не спасёте

Марк Цукер

<p>Фото © <a href="https://www.propublica.org/article/audio-shows-hospital-kept-vegetative-patient-on-life-support-to-boost-survival-rates" target="_blank">ProPublica / Demetrius Freeman</a></p>

А всё дело в том, что эта больница из Нью-Джерси раньше имела отличный рейтинг по выживаемости пациентов, но в последнее время положение ухудшилось. Больница могла лишиться финансирования и программы по трансплантации, поэтому таким образом подтасовывала результаты. Судя по записям с планёрок, пострадал не только Дэррил. Цукер упоминал женщину после трансплантации лёгкого, которую нужно "держать живой".

Житель Новосибирска написал в Twitter, что врачи ничего не нашли, и вскоре умер

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