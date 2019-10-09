Врачи год держали мёртвого пациента, обманывая семью, чтобы улучшить статистику

Андреа Янг из Нью-Джерси, США, каждую неделю навещала брата — 61-летнего Дэррила, который впал в кому после пересадки сердца. Мужчина ни разу не пришёл в себя, но врачи уверяли, что всё в порядке и шансы на выздоровление есть.

По словам врачей, Дэррил получил повреждение мозга. И пусть пострадали все его части, площадь повреждений была незначительной. Полное выздоровление было лишь вопросом времени. Уже тогда медики врали Андреа в лицо, обещая то, что выполнить были не в силах, пишет Daily Mail.

Но на аудиозаписях, которые тайно сделал один совестливый доктор во время планёрок, страшный обман раскрылся. Судя по словам Марка Цукера, заведующего отделением сердечной и лёгочной трансплантации, продержать Дэррила "живым" нужно было около года, а лучше подольше, чтобы цифры в ежегодном отчёте были позитивными.

Но ведь это очень лицемерно, да? И неэтично Неизвестный доктор

Это очень, очень неэтично и аморально, но, к сожалению, практично. Если программу прикроют, вы вообще никого не спасёте Марк Цукер

А всё дело в том, что эта больница из Нью-Джерси раньше имела отличный рейтинг по выживаемости пациентов, но в последнее время положение ухудшилось. Больница могла лишиться финансирования и программы по трансплантации, поэтому таким образом подтасовывала результаты. Судя по записям с планёрок, пострадал не только Дэррил. Цукер упоминал женщину после трансплантации лёгкого, которую нужно "держать живой".

Житель Новосибирска написал в Twitter, что врачи ничего не нашли, и вскоре умер