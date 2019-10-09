Гарантия 100%. Как запрограммировать себя на удачу

Талисманы, заговоры, персональные гороскопы "на удачу" никогда не сработают так эффективно, как правильно выстроенная система всей жизни. Чтобы фортуна улыбнулась, её нужно чем-то привлечь. Лайф рассказывает, как это сделать.

1. Залог успеха

Здоровье — главный секрет успеха. Вряд ли человек с больными суставами, лишним весом или ноющими зубами сможет привлечь удачу, встретить любовь, продвинуться по карьерной лестнице. Поэтому, как бы банально это ни звучало, ЗОЖ — всему голова.

По словам гештальт-психотерапевта Анны Таиповой, хорошее самочувствие придаёт человеку уверенности в себе, притягивает к себе успех.

Правильное питание, личная гигиена, здоровый сон, регулярные физические нагрузки и отказ от вредных привычек сделают любого счастливее и удачливее.

2. Личный тайм-менеджмент

Если постоянно писать начальнику: "Я проспала, бегу", — повышения можно и не ждать. Успешные люди рано просыпаются, чтобы успеть сделать зарядку, позавтракать, привести себя в порядок, добраться до работы и сразу включиться в дела.

Чтобы ничего не забыть, как отмечает психотерапевт Юлия Павлова, необходимо планировать свой день заранее. Лучше вечером написать план на следующий день, чтобы ничего не забыть, пока голова ещё находится в рабочих мыслях. В плане отмечайте приоритетность задач и примерное время на их выполнение. Так вы точно распишите свой график, не будете нигде опаздывать и задерживаться на работе.

3. Нужное окружение

— Избавьте себя от проблемных людей. Сплетни, пустые разговоры, энергетические вампиры способны только разрушить ваш настрой, — отмечает психолог Юлия Гальцева. — Общайтесь только с теми, кто вам интересен, с кем вы чувствуете себя комфортно.

Психологи рекомендуют расширить круг знакомств, чтобы привлечь удачу в свою жизнь. Клубы по интересам, нетворкинг, новые хобби помогут найти нужные контакты, чтобы изменить своё состояние с "неудачника" на "счастливчика".

4. Релакс

Удача улыбается тем, кто умеет и работать, и отдыхать. Если расслабляться только с пятницы по воскресенье в баре, то в понедельник не только на работу не захочется, но и с кровати подниматься приходится с трудом. Поэтому время на отдых нужно находить каждый день. Ванна с ароматическими маслами, хороший фильм, свидание, прогулка — позвольте своему мозгу расслабиться.

— Релакс — это проявление любви к себе. Если человек ценит себя и своё время, его будут ценить окружающие. Но не нужно доводить до самовлюблённости, соблюдайте баланс, — уточняет Анна Таипова.

5. Благо дари

Здоровье, время, деньги, чувства — это ресурсы, которые могут исчерпаться. Поэтому иногда их необходимо восполнять. Для этого достаточно быть благодарным ко всем людям и обстоятельствам. Вам уступили место в транспорте — скажите спасибо и улыбнитесь. Жена приготовила ужин — сделайте ей комплимент. Начальник дал премию — поблагодарите и продолжайте работать, не сдавая позиций.

— Будьте благодарны своему телу за то, что оно у вас есть и все органы функционируют, — ухаживайте за ним. Не забывайте благодарить свой дом — делайте уборку. Удача приходит к тем, кто готов её встретить, — добавляет Юлия Гальцева.

Как отмечают эксперты, верить в силу "талисманов на удачу", приворотов, энергию звёзд и луны можно, но не нужно полагаться только на нечто сверхъестественное. Если перестроить свою жизнь, везение придёт само, без помощи колдунов и чародеев.