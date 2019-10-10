Бесплодие в пузырьке. Почему лак для ногтей опасен для здоровья

Эксперты сделали вывод, что лак для ногтей может нанести серьёзный вред здоровью. Зачастую недобросовестные производители добавляют в него токсичные вещества, чтобы улучшить потребительские характеристики и при этом снизить себестоимость.

Последствия использования такого лака могут проявиться спустя десятки лет и обернуться серьёзными заболеваниями. Какие вещества из пузырька с лаком особенно опасны для здоровья?

Дибутилфталат ведёт к бесплодию Это вещество не позволяет лаку при нанесении растрескиваться, но провоцирует бесплодие у женщин и заболевания щитовидной железы Фото © Shutterstock

Дибутилфталат официально запрещён в нескольких странах Европы и в США, ряд стран также готовится объявить его вне закона.

Формальдегид способствует росту опухолей, нарушению сна Чтобы лак не загустел, в него наливают формальдегид, а он, по мнению экспертов, провоцирует образование злокачественных опухолей Фото © Shutterstock

Другие последствия попадания этого токсина в организм человека — кожная сыпь и отёк гортани.

Толуол разрушает психику Это вещество нужно для того, чтобы лак ложился на поверхность ногтя ровно и блестел Фото © Shutterstock

Толуол проникает в организм даже через неповреждённые участки кожи и органы дыхания.

Метакрилат может вызвать удушье Этот компонент в составе лака отвечает за образование твёрдой плёнки на поверхности ногтевой пластины Фото © Shutterstock

Особенно опасен метакрилат для аллергиков. Попадание паров на кожу грозит сыпью, в ряде случаев — отёком горла.

Специалисты советуют покупать лак, на котором стоит маркировка 3-FREE или 5-FREE, где цифры означают, что производитель не добавлял туда никаких токсичных веществ. Ещё один признак хорошего лака — наличие на упаковке срока годности.