Отпуск или смерть. Врачи рассказали, сколько живут трудоголики

Почти половина россиян из-за нехватки денег отказывает себе в отпуске. Лайф выяснил, как изнашивается организм без отдыха на работе и сколько можно прожить в режиме "терминатора".

Аналитики центра НАФИ провели опрос 1,6 тысячи человек в 52 регионах России и выяснили, что 46% опрошенных отказываются от отпусков, чтобы сэкономить. 29% не ходят в театры и кино из-за нехватки средств. По той же причине каждый четвёртый россиянин не ездит к друзьям и родственникам.

Как отмечает кардиолог, профессор Юрий Серебрянский, без отдыха трудоголик может "износиться" к 30–35 годам. Нервные расстройства и хронические заболевания не заставят себя долго ждать. А проблемы с желудком, сердцем и сосудами могут стать причиной летального исхода даже в молодом возрасте.

Отказ от отдыха и трудоголизм негативно сказываются на здоровье. Это доказало исследование Калифорнийского университета и Школы медицины при нью-йоркском госпитале Маунт-Синай. Сто женщин от 30 до 60 лет отдыхали в четырёхзвёздочном отеле в течение недели, сдав кровь перед отпуском и сразу после него. Анализ крови им нужно было делать ещё три раза в течение года.

Результаты исследования показали, что на седьмой день у всех участниц эксперимента снизился уровень тревоги и стресса, а также изменилась активность некоторых участков генома: вырос иммунитет, повысилось производство белком бета-амилоидов, отвечающих за спокойный сон, хорошую память и препятствующих развитию болезни Альцгеймера.

К чему ведёт работа без отдыха?

Инфаркты и инсульты Перенапряжение изнашивает сосуды, из-за чего возрастает риск болезней и приступов Фото © Wikimedia Commons

Гастрит и язва Снижается выработка веществ в желудочно-кишечном тракте, слизистая не успевает восстанавливаться Фото © Pixabay

Слабый иммунитет Если долго лишать организм отдыха, он сам его "устроит" в виде болезни: ОРВИ, гриппа, мигрени Фото © PxHere

Нервные перенапряжения Мозг не может переключиться и находится в постоянном режиме работы. Отсюда бессонницы, депрессия, нервные срывы Фото © Public Domain

Как этого избежать?

Отдых необходим, и он должен быть полноценным. Если тратить выходные на ремонт, работу на даче или дополнительные подработки — никакой пользы для организма не будет.

По словам психотерапевта Анны Таиповой, лучше всего уехать в путешествие, чтобы мозг переключился с рабочего режима на новые впечатления. Вместо того чтобы скроллить соцсети по вечерам, лучше почитать книгу, встретиться с друзьями или сходить на прогулку. Так вы не только поможете организму и улучшите своё настроение, но и повысите собственную производительность — от отдохнувшего и счастливого человека намного больше пользы.