"Не грустите по пустякам". Девушка оставила после себя некролог о самом главном

32-летняя учительница из США перед смертью поделилась мыслями о том, что она поняла за время борьбы с болезнью.

Жительница США Эшли Кузьма умерла от рака гортани 22 сентября этого года. Девушка сражалась с болезнью на протяжении двух лет. Родители 32-летней учительницы обнаружили в её облачном хранилище пронзительный некролог, написанный ею о самой себе, и решили сделать его достоянием общественности, сообщает Insider.

В некрологе Эшли поделилась подробностями своей жизни, кратко рассказав о том, как она стала педагогом и что ей нравилось делать в свободное время. Несмотря на то что девушка знала о приближающейся смерти, она нашла в себе силы даже для шуток.

Мне больше не нужно беспокоиться о пенсионных сбережениях, погашении студенческих ссуд и о том, чтобы не заболеть раком кожи — Эшли Кузьма

Эшли также написала о том, что ей повезло с семьёй, друзьями и работой. Кроме того, она призналась, что, приближая смерть, рак научил её жить.

Не переживайте по пустякам. Делайте то, что для вас действительно важно. Расслабьтесь и наслаждайтесь своим окружением. В конце концов имеет значение только то, что вы сами считаете ценным Эшли Кузьма

В своём последнем слове Эшли попросила родных и близких не устраивать поминок, а вместо этого провести вечеринку "в честь жизни". Мать Эшли, Вики Кузьма, сообщила, что семья выполнит просьбу девушки и откажется от траурных атрибутов на прощальном мероприятии, которое пройдёт в эти выходные.

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