Бесплатная медицина, о которой вы не знали. Каких врачей можно пройти с ОМС

С полисом обязательного медицинского страхования (ОМС) можно не только cходить к терапевту и вызвать врача на дом, но и исправить носовую перегородку, насытить зубную эмаль минералами и сделать ЭКО.

Необязательно обращаться за необходимыми медицинскими услугами в частную клинику и платить за это крупные суммы. Специалисты медико-сервисной компании "Этнамед" рассказали, какие неочевидные медицинские услуги могут получать россияне по полису ОМС.

Набор услуг, входящих в базовую программу ОМС, ежегодно хоть и не значительно, но изменяется. В современную программу медицинского страхования включены операции по септопластике — устранению искривления носовой перегородки. Пациенту необходимо получить направление от лечащего врача, и, если его искривление перегородки приводит к нарушению дыхания, сильному храпу, частым простудам, ему бесплатно сделают операцию.

В стоматологии кроме стандартных процедур по лечению пациенты могут рассчитывать на бесплатное удаление зубного камня, а дети — ещё и на насыщение зубной эмали минеральными веществами. Кроме того, в ОМС входят и светоотверждаемые пломбы, но ставят их по медицинским показаниям — если без них невозможно качественно восстановить зубы.

Кроме того, по полису ОМС можно бесплатно сделать дорогостоящие магнитно-резонансную (МРТ) и компьютерную томографию (КТ). На каждую поликлинику выдаётся квота на данные услуги. Для получения услуги придётся дождаться своей очереди, порой ожидание может продлиться несколько месяцев, но зато не нужно платить десятки тысяч рублей.

Каждая женщина с диагнозом "бесплодие" и рядом других заболеваний имеет возможность пройти процедуру ЭКО. Для этого необходимо встать в очередь в рамках квоты, выделенной на регион проживания. Провести процедуру стимуляции суперовуляции по ОМС можно два раза в год.

Бесплатное лечение в частных клиниках

В программе ОМС участвуют не только государственные, но и частные клиники, причём как общего профиля, так и стоматологические. Владельцы полиса могут встать на учёт и бесплатно обслуживаться в коммерческом медицинском центре, процедура аналогична прикреплению к обычной поликлинике. Узнать, работает частная клиника по ОМС или нет, можно на сайте страховой компании, которая выдавала полис.

Если пациент по незнанию или по настоянию клиники платно прошёл бесплатную процедуру, положенную по ОМС, то он имеет основания для возврата денег. Для этого нужно обратиться в страховую компанию, выдавшую полис, и предъявить чеки и копию договора на оказание платных медицинских услуг.