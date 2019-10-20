Зритель, страдающий той же болезнью, что и Джокер, рассказал о самом тяжёлом

У Скотта Лотана из Верджинии-Бич, США, неврологическое заболевание, из-за которого у него случаются неконтролируемые приступы смеха. И жизнь мужчины порой превращается в ад.

47-летний американец страдает рассеянным склерозом, при котором у него развился псевдобульбарный синдром. Этот недуг заставляет Скотта смеяться в самых неподходящих ситуациях, что создаёт много проблем. И больной ничего не может с этим поделать. Его выгоняют из ресторанов официанты, пытаются избить незнакомцы, принимающие его смех на свой счёт.

Это трудно для понимания. Люди просто смотрят на тебя, и ты пытаешься им всё объяснить. Но они лишь думают, что наркоман или сумасшедший Скотт Лотан

Но самым страшным моментом за всю историю болезни Скотта была смерть его невесты в 2003 году. Они возвращались с помолвки, когда лихой водитель лишил жизни девушку американца и его мать. Однако вместо шока и слёз парень лишь истерически смеялся над телом любимой, когда его допрашивали офицеры, пишет Ladbible.

Мы возвращались с вечеринки по случаю нашей помолвки, и на нас налетел пьяный водитель. Моя невеста умерла на месте, а мама скончалась три дня спустя. И я помню, как смеялся на месте аварии, когда меня допрашивали полицейские Скотт Лотан

А недавно на экраны вышел новый "Джокер", главный персонаж которого страдает подобным расстройством. Неудачливый комик Артур Флек тоже смеётся в самые неподходящие моменты. И, по словам Скотта, глядя на героя Хоакина Феникса, он словно смотрел в зеркало и узнавал себя. Несмотря на полившиеся сочувственные комментарии, мужчина отмечает, что в его жизни много хорошего. Он обзавёлся женой и детьми и старается не опускать руки. А один из роликов, где он переживает приступ, набрал более двух млн просмотров.