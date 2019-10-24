Тот ещё ноготок. Какими болезнями можно заразиться на маникюре

Современный маникюр и педикюр не просто травматичны, но, как утверждают учёные, способны вызвать серьёзные хронические заболевания. Пользователи социальных сетей часто обсуждают подобные проблемы. И, как оказалось, не зря. Зачастую после снятия гель-лака мастера ногтевого сервиса отправляют клиентов к врачу. Чем же опасен поход в салон?

Онкология Ультрафиолет в современных лампах для маникюра и педикюра провоцирует образование раковых опухолей кожи Фото © Getty Images

Самые распространённые заболевания при использовании ламп: меланома, плоскоклеточный и базальноклеточный рак кожи.

— Сейчас в медицинском сообществе обсуждается вопрос о связи ламп для косметологии с возникновением таких злокачественных образований кожи, как подногтевая меланома, — подтверждает онкодерматолог Екатерина Вертиева.

Гепатит и ВИЧ Ванна для рук и ног — идеальное место для распространения многих инфекций, передающихся через кожу и ногти Фото © Shutterstock

Врачи рекомендуют обращать внимание на ванну для ног после окончания педикюра. Иногда мастер просто вытирает её. Однако её следует тщательно мыть с щёткой и специальными средствами.

Из-за участившихся случаев Роспотребнадзор даже публиковал предупреждение о рисках подхватить гепатит или ВИЧ в педикюрном и маникюрном салонах.

Инфекции ногтей Занесение инфекции возможно при использовании необработанных инструментов Фото © Shutterstock

Область ногтя подвержена поражениям, вызванным такими возбудителями, как грибки, бактерии и вирусы.

— Кандидоз ногтевых пластин и другие грибковые инфекции — самая частая проблема, с которой пациенты приходят после педикюра, — отмечает дерматолог Екатерина Вертиева.

По словам дерматолога, вторая по популярности проблема, связанная с педикюром сегодня, — стафилококк ногтевых пластин. И третья, самая страшная, — синегнойная инфекция. При синегнойной инфекции ногти становятся характерного зелёного цвета.

Лечение грибковой инфекции не только обойдётся в копеечку, но и ударит по печени из-за большого количества лекарств. Потом придётся её долго лечить.

Дистрофия и отслоение ногтей Из-за постоянного воздействия лаков и ламп при педикюре происходит изменение структуры, формы и цвета ногтей и мягких тканей Фото © Shutterstock

Дерматологи отмечают, что поход на педикюр чреват помутнением ногтевой пластины, её истончением, расслоением и шелушением, а также образованием пятен. Отслоение ногтя приводит к его полному или частичному разрушению.

— Наиболее часто встречающаяся разновидность такой дистрофии — онихолизис, когда ногтевая пластинка прирастает к ногтевому ложу,— рассказала дерматолог Екатерина Вертиева.

По данным специалистов, в 60% случаев онихолизис возникает из-за травматических повреждений. Чаще всего это заболевание диагностируют у женщин и связывают именно с профессиональным уходом за ногтями.

Химический ожог Использование лампы для педикюра чревато химическим ожогом Фото © Getty Images

— При неверно заданной температуре и использовании некачественного материала кристаллизация идёт очень быстро и материал стремительно проникает в поверхность ногтя, на этом фоне развивается химический ожог, — рассказала врач-подолог Ева Корнеева.

Эксперт также отмечает, что даже дорогие салоны — не гарант безопасности. Ведь зачастую недобросовестные работники, чтобы сократить время процедуры, увеличивают мощность лампы, что неизбежно отражается на здоровье клиента.

Бесплодие Химические вещества, которые содержатся в лаке и жидкости для снятия лака, пагубно влияют на репродуктивное здоровье Фото © Getty Images

Британские учёные недавно выяснили, что достаточно одного похода на педикюр в месяц, чтобы заработать бесплодие. Среди других проблем они также назвали риск развития патологии, связанных с органами зрения и слуха.