Учёные нашли причину женского ожирения и депрессии

Современный темп жизни требует постоянно быть бодрым и активным. Часто горожане в постоянном бешеном ритме крадут у сна драгоценные часы. Но проблемы накапливаются — и постепенно приходит расплата, нанося удары там, где причина и следствие, на первый взгляд, не связаны между собой.

По словам врачей Подмосковья, хронические недосыпы — причина многих проблем со здоровьем. Врач общей семейной практики Илья Угорский отметил, что, в отличие от мужчин, женщинам нужно спать дольше. Они более эмоциональны и подвержены депрессиям, поэтому недостаток сна влияет на них сильнее.

Постоянный недостаток сна вызывает у прекрасной половины гормональный сбой. Как следствие, снижается выработка гормонов, отвечающих за чувство насыщения. Невыспавшиеся дамы быстрее поправляются и страдают ожирением.

Терапевт Татьяна Романенко объясняет, что всему виной циклическая смена гормонов и если вмешивается недосып, то нарушается вся гормональная регуляция.

Угорский рассказал, что хронические недосыпы часто приводят к несчастным случаям. Результаты исследований выявили, что усталость от недосыпа, например, у водителя по скорости реакций на раздражители можно приравнять к состоянию сильного алкогольного опьянения.

— При хроническом недосыпании истощается нервная система, что приводит к раздражительности и агрессии. При дефиците сна человек всё больше погружается в мрачные мысли, что может привести к угнетённому психоэмоциональному состоянию. Старайтесь ложиться и просыпаться в одно и то же время. Продолжительность сна должна составлять ежедневно не менее семи часов, — говорит терапевт Тамара Смирнова.

Важно помнить, что полноценный сон — залог благополучия, крепкого здоровья и долголетия. Хроническое недосыпание опасно серьёзными последствиями, напоминают врачи Ершовской амбулатории.