Путь к бессмертию. Какие продукты замедлят старение

Вопрос вечной юности волнует человечество на протяжении веков. Специалисты рассказали Лайфу, какие продукты помогают сохранить молодость.

Как рассказал основатель школы комфортного похудения диетолог Андрей Невский, продолжительность жизни зависит не только от генетической предрасположенности, но и от образа жизни: питания, сна, физической активности, того, что нам под силу контролировать.

— Все мы слышали о продуктах долголетия, которые помогут укрепить иммунную систему, повысить здоровье и добавить дополнительно годы жизни, — говорит специалист. — Рассмотрим такой список.

Гранат Его антиоксиданты стимулируют выработку оксида азота, очищают артерии, уменьшают отложение холестерина Фото © Pixabay

— Конечно, употребление граната не гарантирует, что у вас никогда не случится сердечный приступ, — объяснил Невский. — Тем не менее гранатовый сок очень полезен для кровеносной системы человека.

Брокколи Её клетчатка поддерживает баланс бактерий в кишечнике, которые помогают переваривать пищу и влияют на разные функции организма Фото © Pexels

— Крестоцветные овощи содержат антиоксиданты, которые помогают защитить здоровые клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, — рассказал диетолог.

Зелень В ней много фолиевой кислоты, которая препятствует ухудшению памяти и развитию болезни Альцгеймера Фото © Pixabay

По словам диетолога Андрея Невского, зелёные овощи, такие как брокколи, пекинская капуста, сельдерей, зелень, шпинат, петрушка, богаты питательными веществами, обеспечивают защиту кровеносных сосудов.

Авокадо Мощный антиоксидант в составе этого фрукта — глутатион — замедляет процесс старения Фото © Pexels

— Его антиоксиданты защищают от вредного воздействия ультрафиолета и нормализуют уровень сахара в крови, — рассказал специалист. — Значительное содержание калия в авокадо также способствует оздоровлению сердечно-сосудистой системы.

Свёкла Аминокислота бетаин, входящая в состав овоща, улучшает внешний вид кожи, так как является хорошим увлажнителем Фото © Pixabay

— Свежие овощи, фрукты и зелень — обязательная часть сбалансированного питания, — утверждает диетолог.

Тыквенные семечки Цинк и фосфор в их составе улучшают работу органов пищеварения, предупреждают заболевания глаз Фото © Pexels

— Если употреблять по небольшой горсточке орехов — миндаль, грецкий, кедровый орех, можно минимизировать риск сердечных заболеваний, злокачественных опухолей, диабета, — рассказал Андрей Невский.

Грецкий орех Обладает доказанной эффективностью против раковых опухолей простаты и молочной железы Фото © Pexels

— Приучите себя перекусывать не булочками и шоколадом, а орехами и скоро заметите, что волосы и ногти стали крепче, — советует диетолог.

Жирная рыба Жирные кислоты из класса Омега-3 предупреждают преждевременное старение, снижают риск возникновения болезни Альцгеймера Фото © Pexels

— С помощью правильно подобранного рациона нельзя продлить свою жизнь на несколько десятилетий, но можно сократить причины, которые укорачивают её, — резюмирует Андрей Невский.

Как говорит специалист, здоровое питание и натуральные продукты являются лучшим источником питательных веществ.