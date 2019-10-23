Пенсионер натёр ногу сандалиями, не подозревая, что её придётся ампутировать

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Фото © Facebook / Diabetes UK

65-летний Крис Уитт из Корнуолла, Англия, и не догадывался, к каким последствиям может привести небольшая мозоль, если ты болен диабетом.

Болезнь, опасность которой многие недооценивают, диагностировали у Криса лет двадцать назад. Тогда мужчина не придал этому никакого значения. Он мало знал о диабете и совсем не слышал о каких-то страшных случаях, связанных с ним. Медсестра, сообщившая ему плохие новости, предупредила, чтобы Крис аккуратнее относился к своим ногам, но в тот момент эти предостережения были мужчине неинтересны.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/chris.witt.986?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAbyFV-EKjxKVJLElfAcyDkL-XLbQcVi0a7HftKsdSYDFz9QwhV88iqrPk8_WVB4uTgSWFWQ4RRM81Q&hc_ref=ARSKs616vbFDMrNA3tVn1asfmcQI91QMN9l5YbVey2ytvwtK-_W9SNSPdErNQHCGcLk" target="_blank"><strong>Chris Witt</strong></a><strong> и </strong>Twitter / <a href="https://twitter.com/Arvah11" target="_blank"><strong>Daily Viral Global News</strong></a></p>

Зато как-то вечером, вернувшись с прогулки по достопримечательностям Тенерифе, пенсионер заметил небольшую мозоль на ноге. Он обвинил во всём новые сандалии и отмёл все тревоги. Но на родине, в Англии, ранка воспалилась, и Крис обратился к врачу. Медики пытались остановить попавшую в мозоль инфекцию, но безуспешно, пишет The Sun.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/diabetesuk/?tn-str=k%2AF" target="_blank"><strong>Diabetes UK</strong></a></p>

Ногу пришлось ампутировать. Пенсионер не мог поверить, что простая мозоль может привести к такому результату. Оказалось, что всему виной диабет второго типа, и случай Криса далеко не единственный. Каждую неделю на операционный стол с похожей проблемой попадают 169 пациентов. Мужчина поделился своей историей в надежде, что она раскроет глаза на опасность диабета.

<p>Фото © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=SP0_K2OXxqA" target="_blank"><strong>Diabetes UK</strong></a></p>

Раньше я не проверял ноги, но теперь я осматриваю их каждый день. Вы не понимаете, насколько уязвимы перед болезнями, пока не случится непоправимое

Крис Уитт

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