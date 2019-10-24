Страшная тайна рыбацкой деревни. Как редкая болезнь угрожает жителям Сибири

Рыбакам деревни Ачиры Тобольского района был поставлен диагноз "гаффская болезнь". Об этом на пресс-конференции сообщила главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо. Каким образом эта болезнь появилась в отдалённом селе, неизвестно, причины выясняются. Первоначально было госпитализировано шесть человек. Сегодня их число увеличилось до восьми. Из них два человека находятся в реанимации. По словам врачей, причиной передачи заболевания стало употребление рыбы, которую выловили из расположенного около деревни Андреевского озера.

"Гаффская болезнь" — заболевание, которое возникает в результате употребления в пищу рыбы, временно приобретшей токсические свойства. Считается, что рыба становится непригодной для употребления в результате питания ядовитым планктоном. У пострадавших в течение нескольких суток появляются признаки пищевого отравления, затем — судороги, после этого отказывают почки и печень.

Заведующий лабораторией ихтиологии института РАН Аркадий Балушкин рассказал Лайфу, что рыба становится токсичной в период цветения в пресных водоёмах. А рыба, которая питается планктоном, содержащимся в верхних слоях рек и озёр в такое время, может быть отравленной. Чаще всего это свойственно популярной у рыбаков плотве.

По словам эксперта, этот вид рыбы относится к недорогим сортам рыбы, прекрасно сочетается с пивом. А более безопасный лещ, который питается в нижних слоях рек, менее востребован у любителей рыбалки.

Специалист отмечает, что профилактика таких явлений состоит в наблюдении за состоянием водоёмов. Для этого необходимо предотвращать чрезмерное цветение, контролировать внесение азотных или фосфорных удобрений.

По словам экспертов, аналогичная ситуация происходила в 2001 году. Тогда специалисты подготовили методические рекомендации и провели противоэпидемические мероприятия.