Парень женился на возлюбленной в больнице, а через 7 часов она нашла его мёртвым

Гэри Смарт и Лаура из Нортгемптона, Англия, познакомились, ещё будучи подростками. Пронеся свою любовь сквозь года, они успели сыграть свадьбу лишь в последний момент.

В июле 33-летний Гэри вернулся с работы с жалобами на боль в спине и груди. Затем он стал таять на глазах, не мог спать и катастрофически быстро терял вес. Парень обратился в больницу, где ему откачали жидкость из лёгких и отправили на биопсию. Вскоре врачи сообщили семье страшную весть: у Гэри рак в терминальной стадии и ему осталось недолго. Тогда британец озвучил своё последнее желание — умереть женатым.

Когда у Гэри обнаружили неизлечимый рак, он сказал мне, что хочет умереть женатым. Мы думали, что у нас будет больше времени, но нет. В прошлую пятницу в больнице нам сказали, что осталось недолго, и помогли организовать свадьбу Лаура Смарт

До болезни пара планировала церемонию на следующий год, но теперь её пришлось проводить спонтанно — прямо в больничной палате. На неё собралось 25 человек — родственники и друзья, для которых торжество одновременно стало прощанием с Гэри, пишет Mirror. Влюблённые обменялись клятвами и кольцами. А потом 31-летняя Лаура уснула рядом с мужем. Проснувшись, девушка увидела, что у супруга не в порядке кислородная маска, и поняла, что он не дышит. Она пробыла замужем семь часов.

Он успел произнести клятву, надеть кольцо мне на палец и поцеловать. В ту ночь я уснула с ним на кровати. <...> Он был замечательным. Я горжусь, что стала его женой Лаура Смарт

Муж сбрил волосы онкобольной жене, и на эти фото нельзя смотреть без слёз