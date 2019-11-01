Узнай себя. 6 типов людей, которых преследуют фобии

Лайф пообщался со специалистами и выяснил, кто больше всего подвержен фобиям и как с ними справиться.

Недавний российский опрос показал, что наших соотечественников больше всего пугают болезни близких, войны и произвол властей. Россияне боятся также за своё здоровье, их страшит бедность, нападение преступников, заражение СПИДом и смерть. Но как объясняют психологи, страх — это нормальная естественная реакция, которая защищает человека. А при фобии страх начинает человеку мешать нормально жить.

Один из самых распространённых страхов жителей городов — аэрофобия. По словам специалистов, обычно ею страдают те, кто привык всё гиперконтролировать. Таких людей тревожит всё — то, что они не видят действий пилотов, замкнутое пространство, откуда некуда деться, и огромная высота. Также этим часто страдают очень мнительные люди, которые следят за новостями и всеми воздушными катастрофами.

Аэрофобия Не стоит гасить страх полёта на самолёте алкоголем Фото © Pixabay

Психолог Ольга Думлер предупреждает, что нужно воздержаться от одного из народных способов "лечения" аэрофобии — "спиртотерапии".

— Такая привычка может привести к невротическому пьянству и зависимости, человек может начать любое напряжение гасить только таким образом. Лучше попытаться разобраться с ним, — говорит Думлер.

Как справиться: важно заблаговременно приехать в аэропорт с заранее собранным чемоданом, не нервничать. Специалисты предлагают в случае панической атаки попытаться нормализовать дыхание: вдыхать медленно и глубоко через нос и также выдыхать через рот. За счёт такого простого упражнения процесс дыхания становится виден и появляется ощущение контроля над процессом.

Охлофобия Страх большого скопления людей возникает у тех, кто меньше всего доверяет миру Фото © Pixabay

Психолог Денис Кожевников связывает подобный страх со слабой социализацией человека, именно поэтому ему кажется, что мир агрессивен в отношении него.

Как справиться: если у вас было травмирующее событие, обратитесь к психологу, даже если вам кажется, что уже всё нормально. Посттравматический стресс может протекать незаметно. Заручитесь поддержкой кого-то из близких, звоните и разговаривайте с этим человеком, если вас "накрыло" в общественном месте. В страхе толпа представляется большой безликой массой. Постарайтесь разглядеть детали одежды, аксессуары, услышать голос стоящего рядом человека. Не стоит одному целенаправленно идти в большую толпу, чтобы преодолеть этот страх. Вы можете получить травму, выбираясь самостоятельно из ситуации.

Канцерофобия Страх заболеть онкологией достаточно распространённая фобия. Она может появиться у каждого впечатлительного человека Фото © Pixabay

Как справиться: ограничьте поток входящих новостей, не смотрите программы с этой тематикой. Это иллюзия, что чем больше вы знаете о заболевании, тем больше готовы. Разделяйте свою жизнь и чужие истории. Сместите фокус на то, сколько людей здоровы и счастливы. Серьёзный осмотр организма — проходите диспансеризацию, следите за здоровьем.

Клаустрофобия От страха замкнутых пространств, по статистике, чаще страдают женщины в силу своей эмоциональности Фото © Pixabay

Как справиться: постарайтесь сконцентрироваться на любом предмете, находящемся рядом: его цвете, форме. Это позволит перенести фокус внимания. Используйте дыхательную практику — несколько глубоких вдохов и выдохов снизят накал эмоций. Сконцентрируйтесь на опоре под ногами — ощутите, что вы можете контролировать своё тело. Занятия спортом, йогой также позволят чувствовать себя уверенно и управлять своим телом.

Мизофобия Страх микробов и загрязнений возникает, как правило, у внушаемых людей Фото © Pixabay

Подстёгивает эту фобию активная реклама антисептических средств, которая демонстрирует кишащую микробами обстановку вокруг.

Как справиться: попробуйте установить для себя правило: мыть руки по определённому принципу — перед едой, после посещения туалета и т.д., а не хаотично. Эксперимент, проводимый в лабораторных условиях, доказал, что человек, помещённый в стерильность, приобретает другой недуг — аллергию. Необходима также психотерапия с коррекцией убеждений и анализом причин страхов.

Номофобия Страх остаться без мобильного телефона чаще возникает у тех, чья работа зависит от связи Фото © Pixabay

— Одинокие люди, подверженные влиянию соцсетей, к тому же если от их мобильности зависит работа, часто боятся остаться без мобильных телефонов, — говорит психолог Денис Кожевников.

Как справиться: тем, кто сильно переживает насчёт отсутствия в социальных сетях или временного перерыва, нужно работать с психологом, так как это зависимость. Нужно понять, почему ему так необходимо следить за миром других людей. Специалисты напоминают, что исцеление от фобии реально. Нельзя терпеть то, что ограничивает вашу жизнь, и замалчивать свои проблемы.