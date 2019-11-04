Умереть — не встать. Чем грозит бессонница

Сомнологи и нейробиологи рассказали Лайфу, как влияет недостаток сна на появление неизлечимых недугов.

Альцгеймер, Паркинсон и аутоиммунные заболевания Отсутствие сна влияет на микрофлору, сокращая её разнообразие, которое важно для поддержания защитных механизмов организма Фото © Public Domain Pictures

Учёные из Флориды утверждают, что плохой сон негативно отражается на микрофлоре кишечника, провоцируя опасные болезни. В исследовании изучали влияние сна на состояние микробиома — то есть многообразия микроорганизмов кишечника, которое отражает общее состояние здоровья.

Выяснилось, что у тех, кто спит как младенец, состав микрофлоры намного разнообразнее. А значит, они лучше защищены от таких проблем со здоровьем, как болезнь Паркинсона и аутоиммунные заболевания, а также от депрессии и других расстройств психики.

Связь между нарушением сна после 40–60 лет и развитием болезни Альцгеймера ранее выявили калифорнийские учёные. Они полагают , что проблемы со сном с возрастом могут возникать из-за накопления опасного белка, вызывающего болезнь Альцгеймера.

Гипертония, сахарный диабет, инфаркт миокарда Врачи связывают сокращение времени сна с повышенным риском развития артериальной гипертонии Фото © tOrange.biz

— Давно доказано, что недосып влияет на артериальное давление, уровень сахара, на развитие сердечной недостаточности и депрессии, в этом уже нет сомнений, — рассказал Лайфу сомнолог Михаил Полуэктов.

Все виды рака Из-за неправильного сна не вырабатывается нужное количество мелатонина и падает иммунитет Фото © Flickr / NIH Image Gallery

Мелатонин рассматривается как защитник от онкологии, и снижение количества этого гормона, безусловно, влечёт за собой серьёзные риски, отметил врач. А неспокойный, в небольшом количестве или не в темноте сон отрицательно влияет на создание защитных механизмов в организме человека.

Ранний инсульт, ишемическая болезнь сердца Одной из основных причин инсультов у молодых россиян неврологи называют проблемы со сном, наряду с острым стрессом Фото © Wikimedia Commons

По мнению врачей, инсульты стремительно молодеют, как и ишемическая болезнь. Учёные объясняют это изменением образа жизни современных молодых людей, которые всё больше переходят в "ночной режим".

Апноэ Из-за остановки дыхания во сне происходит полное или частичное прекращение поступления кислорода в организм, гипоксия Фото © Pexels

Остановки дыхания во сне, которые сопровождаются храпом. При остановке дыхания 300–500 раз за ночь при сне семь часов суммарно человек может не дышать по два-три часа или вообще задохнуться.

— Дефицит кислорода значительно ухудшает качество сна: буквально задыхаясь, человек постоянно пробуждается и не может нормально выспаться, не говоря о том, что есть риск задохнуться. Кроме того, по статистике, каждое пятое ДТП связано с сонливостью, — пояснила врач-сомнолог Елена Царёва.

— Чем дольше и выраженнее остановки дыхания во сне, тем риск умереть выше. Отмечают также метаболические нарушения: апноэ ведёт к сахарному диабету, набору веса и ожирению как минимум. Длительные наблюдения показали, что каждый второй пациент с апноэ заболевает сахарным диабетом в течение трёх-пяти лет, — рассказала Царёва.

У детей апноэ часто сопровождается отставанием в развитии или гиперактивностью, дефицитом внимания, анатомическими аномалиями, связанными с лор-органами. По словам сомнолога, ухудшение качества сна, его фрагментация также увеличивают стрессовое воздействие на организм.

— Гипоксия формирует цикл свободно-радикальных реакций, которые ускоряют процессы старения, — уточнила Елена Царёва.

— Сон связан со здоровьем и процессами "починки", "ремонта" организма, ведь днём мозг занят взаимодействием с внешним миром и ему некогда заниматься этими процессами. Только во сне возможно естественное оздоровление организма, но не всегда времени сна достаточно, чтобы завершить эти процессы, — объяснил нейробиолог Владимир Дорохов.

Даже кратковременный сон, буквально несколько минут в метро, заметно улучшает состояние человека.