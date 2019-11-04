Умереть — не встать. Чем грозит бессонница

1

Сомнологи и нейробиологи рассказали Лайфу, как влияет недостаток сна на появление неизлечимых недугов.

Альцгеймер, Паркинсон и аутоиммунные заболевания

Отсутствие сна влияет на микрофлору, сокращая её разнообразие, которое важно для поддержания защитных механизмов организма

Фото © Public Domain Pictures

Учёные из Флориды утверждают, что плохой сон негативно отражается на микрофлоре кишечника, провоцируя опасные болезни. В исследовании изучали влияние сна на состояние микробиома — то есть многообразия микроорганизмов кишечника, которое отражает общее состояние здоровья.

Выяснилось, что у тех, кто спит как младенец, состав микрофлоры намного разнообразнее. А значит, они лучше защищены от таких проблем со здоровьем, как болезнь Паркинсона и аутоиммунные заболевания, а также от депрессии и других расстройств психики.

Связь между нарушением сна после 40–60 лет и развитием болезни Альцгеймера ранее выявили калифорнийские учёные. Они полагают, что проблемы со сном с возрастом могут возникать из-за накопления опасного белка, вызывающего болезнь Альцгеймера.

Гипертония, сахарный диабет, инфаркт миокарда

Врачи связывают сокращение времени сна с повышенным риском развития артериальной гипертонии

Фото © tOrange.biz

— Давно доказано, что недосып влияет на артериальное давление, уровень сахара, на развитие сердечной недостаточности и депрессии, в этом уже нет сомнений, рассказал Лайфу сомнолог Михаил Полуэктов.

Все виды рака

Из-за неправильного сна не вырабатывается нужное количество мелатонина и падает иммунитет

Фото © Flickr / NIH Image Gallery

Мелатонин рассматривается как защитник от онкологии, и снижение количества этого гормона, безусловно, влечёт за собой серьёзные риски, отметил врач. А неспокойный, в небольшом количестве или не в темноте сон отрицательно влияет на создание защитных механизмов в организме человека.

Ранний инсульт, ишемическая болезнь сердца

Одной из основных причин инсультов у молодых россиян неврологи называют проблемы со сном, наряду с острым стрессом

Фото © Wikimedia Commons

По мнению врачей, инсульты стремительно молодеют, как и ишемическая болезнь. Учёные объясняют это изменением образа жизни современных молодых людей, которые всё больше переходят в "ночной режим".

Апноэ

Из-за остановки дыхания во сне происходит полное или частичное прекращение поступления кислорода в организм, гипоксия

Фото © Pexels

Остановки дыхания во сне, которые сопровождаются храпом. При остановке дыхания 300–500 раз за ночь при сне семь часов суммарно человек может не дышать по два-три часа или вообще задохнуться.

— Дефицит кислорода значительно ухудшает качество сна: буквально задыхаясь, человек постоянно пробуждается и не может нормально выспаться, не говоря о том, что есть риск задохнуться. Кроме того, по статистике, каждое пятое ДТП связано с сонливостью, пояснила врач-сомнолог Елена Царёва.

— Чем дольше и выраженнее остановки дыхания во сне, тем риск умереть выше. Отмечают также метаболические нарушения: апноэ ведёт к сахарному диабету, набору веса и ожирению как минимум. Длительные наблюдения показали, что каждый второй пациент с апноэ заболевает сахарным диабетом в течение трёх-пяти лет, рассказала Царёва.

У детей апноэ часто сопровождается отставанием в развитии или гиперактивностью, дефицитом внимания, анатомическими аномалиями, связанными с лор-органами. По словам сомнолога, ухудшение качества сна, его фрагментация также увеличивают стрессовое воздействие на организм.

— Гипоксия формирует цикл свободно-радикальных реакций, которые ускоряют процессы старения, уточнила Елена Царёва.

— Сон связан со здоровьем и процессами "починки", "ремонта" организма, ведь днём мозг занят взаимодействием с внешним миром и ему некогда заниматься этими процессами. Только во сне возможно естественное оздоровление организма, но не всегда времени сна достаточно, чтобы завершить эти процессы, объяснил нейробиолог Владимир Дорохов.

Даже кратковременный сон, буквально несколько минут в метро, заметно улучшает состояние человека.

Автор:
ОС
Ольга Соломатина
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×