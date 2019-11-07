Женский секрет. Почему дамам трудно бросить курить

Казалось бы, мужская привычка — курение — с десятилетиями превращается в сугубо женскую. Согласно новым исследованиям , женщинам сложнее отказаться от курения, чем мужчинам. Виной всему эмоции и склонность к депрессии.

Об этом свидетельствуют результаты анализа данных 233 пациентов, которые боролись с пагубной привычкой с помощью заместительной терапии (пластырь, ингалятор, жвачка, а также препараты "Бупропион" и "Варениклин"). Оказалось, что женщины бросают курить вдвое реже, чем мужчины.

Исследование длилось около 10 лет. Средний возраст пациентов составил 56 лет, 35% от числа участников были женщинами. Две трети — 66% — имели дислипидемию, 66% — гипертонию, 44% — заболевание коронарной артерии, 28% — депрессию или беспокойство.

Автор научной работы Каролина Гонзага Карвальо заявила, что среди участников исследования депрессия практически в два раза чаще встречалась именно у женщин (у 41%) и только у 21% мужчин. Она предположила, что именно депрессия так осложняет отказ от никотина у женщин.

— Для достижения хороших результатов у женщин необходим гендерный подход, который позволит устранить тревогу или депрессию, — прокомментировал выступление коллеги председатель Научно-программного комитета Канадского сердечно-сосудистого общества (CCS) Аник Дюшарм.

Лайф выяснил у российских специалистов, почему женщины, которые начинают курить, буквально обречены умереть с сигаретой в зубах и какие основные причины мешают прекрасному полу справиться с вредной привычкой.

Эмоциональность

— Полностью согласен с канадскими специалистами. Доказано, что у женщин более лабильная психика, более восприимчивая и ранимая. Они более тонко чувствуют, в том числе и других людей. Поэтому у них легко возникает зависимость от психоактивных веществ. И она более выраженная, — рассказал Лайфу психиатр-нарколог Сергей Полятыкин.

Врач также напомнил, что более выраженная склонность к зависимостям у женщин, нежели у мужчин, проявляется не только в отношении сигарет, но и алкоголя, наркотиков и других видов зависимостей.

Рефлексия

Как полагают эксперты, женщины более инфантильны, чем мужчины. А "курение — это раздражение рецепторов полости рта, отсылающее нас, грубо говоря, в детство", когда у младенца возникает подобное раздражение соской или во время кормления, что и успокаивает ребёнка, поясняют психологи.

— Тут включаются древние рефлексы удовлетворения. И женщины в принципе больше, чем мужчины, склонны к рефлексии и переживаниям, любят делиться ими с окружающими, — рассказал нарколог-психиатр Сергей Полятыкин.

Он пояснил, что такая ранимость психики и подверженность разным зависимостям у женщин — своего рода расплата за развитую интуицию и чувственность, за способность лучше понимать другого человека, разбираться в тонкостях, эмоциях и поведенческих особенностях, в отличие от мужчин.

Вдобавок к повышенной эмоциональности борьбу с депрессией и пагубными пристрастиями осложняет и гормональный аспект. Медики отмечают, что женщин к курению часто приводят гормональные сбои.

Гормоны

Известно, что депрессия затрагивает почти вдвое больше женщин, чем мужчин. Однако ранее было не совсем понятно, как работает в мозге схема, регулирующая это поведение.

Учёные из Мичиганского университета обнаружили, что под воздействием стресса и эмоций активность нейронов в некоторых частях мозга у мужского и женского пола различается. Выяснилось, что в мозге мужчин во время стресса активность нейронов значительно ниже, чем у женщин, благодаря тестостерону. Когда у испытуемых мышей-самцов удалили тестостерон, они начали впадать в депрессию. Вместе с тем при введении тестостерона мышам-самкам их нейроны успокоились и стали более устойчивыми к депрессии.

— Низкие показатели любых половых гормонов увеличивают склонность к депрессии. С возрастом все стероидные гормоны уменьшаются и люди становятся более подверженными стрессу и депрессии. У женщин часто развивается так называемый астенический синдром, выраженный хронической усталостью, плохим настроением, нарушением сна, — пояснила эндокринолог-диетолог Ольга Рождественская.

Как отмечает врач, ранее считалось, что тестостерон — это только мужской гормон. Низкие показатели тестостерона в организме женщины во многом обуславливают её склонность к депрессии и желание вновь потянуться за сигареткой, подтверждает врач-эндокринолог Ольга Рождественская.

— Тестостерон — это один из главных игроков не только метаболизма в организме женщины, но и нашего либидо, полового влечения, — говорит медик.

По словам Ольги Рождественской, многие исследования доказали, что женщины с повышенным тестостероном более выносливы, успешны, большего добиваются в жизни и бороться с пагубными пристрастиями им легче. Но в любом случае гормональная деятельность с возрастом идёт на спад, поэтому врач посоветовала озаботиться поддержанием активности гормонов уже в молодости. Для этого рекомендуется внимательно следить за питанием, соблюдать диету и заниматься спортом, выбирая упражнения, полезные для выработки половых гормонов и нейтрализации гормонов стресса: кататься на велосипеде, приседать, отжиматься и прочее.