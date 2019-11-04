Опасности татуажа бровей. О чём не расскажут мастера броу-баров

Лайф решил разобраться, насколько опасен татуаж и можно ли получить после него гепатит.

Блогер Ангелина Дубровская провела расследование услуг студий перманентного макияжа Москвы. Девушка дала советы читателям, на что обратить внимание при походе в салон (стерильные условия, медицинская лицензия, маркировка пигментов), какие пигменты (красители) являются самыми опасными и в какие студии в Москве точно не стоит ходить. В беседе с Лайфом Дубровская сообщила, что после публикации к ней обратились девушки, которые после процедуры татуажа получили ВИЧ и гепатит.

Спасёт ли медицинская лицензия от гепатита и ВИЧ?

Лайф связался с экспертом по перманентному макияжу и дермопигментированию Викторией Томашивской. Она подтвердила, что случаи заражения ВИЧ и гепатитом реальны.

Виктория более 20 лет практикует процедуру перманентного макияжа и даже обучает мастеров в своём центре в Санкт-Петербурге. По её словам, наличие медицинской лицензии не означает, что процедура будет безопасной. Кроме того, проблема с татуажем заключается ещё и в том, что уровень подготовки специалистов значительно упал.

— Нарушения процедуры, конечно, могут привести к заражению и ВИЧ, и гепатитом. Я слышала и знаю о таких случаях. Но даже если у студии есть медицинская лицензия, то и там можно заразиться. Потому что важнее то, как сам специалист относится к своей работе. Я знаю людей с лицензией, которые не соблюдали правила безопасности, и знаю простых татуировщиков, к которым невозможно зайти в студию, не надев бахилы, — рассказала она. — Человек должен понимать, куда он приходит, и это не должно происходить в подвале, в парикмахерском салоне. Обязательно — наличие бахил, ламп, ведра для отходов класса В, инструменты должны быть завёрнуты.

По её мнению, ситуация с пигментами на российском рынке плачевная, потому что сертификат на продукцию можно получить за деньги.

— Раньше на рынке работали мировые бренды, продававшие пигменты для перманентного макияжа, и все они были сертифицированы. Если мы говорим о европейских странах, то там система допуска серьёзнее, чем в США. У нас — нет. Ты можешь намешать на кухне пигменты, заплатить 20 тысяч рублей и получить сертификат, — пояснила Виктория.

Дешёвые пигменты — прощай, цвет, привет, шрамы

Виктория Томашивская обратила внимание и на то, что важно разделять пигменты для перманентного макияжа и тату-пигменты. По её словам, большинство работает на тату-пигментах, потому что это дешевле.

— Это совершенно разные пигменты, и они отличаются по цене. Использование непонятных пигментов под собственным брендом, сделанных на кухне или в подвале, может быть опасно. Вещество разливают в банки, клеят этикетки, поэтому ни о какой стерильности не может быть и речи. Они могут капсулироваться, оставлять шрамы. Важен также и вопрос цены за процедуру. На это необходимо обращать особое внимание, — сказала она.

Когда клиентка приходит на процедуру, то ей как минимум должны показать одноразовый модуль, который должны вскрыть при ней.

— И нужно понимать, что если процедура стоит 1500 рублей, то ни о какой защите и безопасности говорить не приходится", — отметила Виктория.

Москвичка Елизавета Букреева после процедуры татуажа заразилась стафилококком.

— Я только через год поняла, что это такое и почему у меня брови шелушатся всё время после процедуры и чешутся. Это длилось полтора года без остановки, у меня шелушились брови, а потом и волосы. Я лечилась и совсем недавно сдала анализ. И выяснила, что это стафилококк, — поделилась Елизавета.

Нарушения техники безопасности

Среди явных противопоказаний к татуажу эксперты отмечают беременность. Сами краски не влияют на плод, но, поскольку юридически это никак не регламентировано, мастера татуажа не могут оказывать эту процедуру. Второй вопрос — это болевые ощущения.

Гинекологи поясняют, что беременные переносят болевые ощущения по-разному, и это может вызвать угрозу раскрытия шейки матки и выкидыша. В любом случае ответственность несёт специалист. Если не написано, что можно, — значит, нельзя, считают эксперты татуажа.

Лайф связался с жительницей Москвы Элиной Юнусовой, которая пришла на процедуру татуажа на восьмом месяце беременности и не получила отказа, женщину заверили, что в её положении никаких противопоказаний нет.

— Делала перманентный макияж губ и бровей около года назад. Проблем, слава богу, серьёзных не возникло. Я сама в то время находилась на восьмом месяце беременности, когда делала эти процедуры. Брови асимметричные получились и со временем изменили цвет с тёмно-коричневого на серый, — рассказала Элина.

Она удивилась, когда узнала у своего гинеколога, что эту процедуру делать не рекомендуют.