Парень похудел на 240 кг, когда узнал, что через полгода умрёт из-за ожирения

Житель США начал было готовиться к собственным похоронам, но взял себя в руки и изменился до неузнаваемости.

Мэттью Хаузер узнал о том, что ему осталось недолго, когда его экстренно госпитализировали. 25-летний житель американского штата Виргиния страдал тяжёлой формой ожирения: на тот момент он весил 363 кг, сообщает Mirror. Врачи давали ему не больше шести месяцев.

Фактически я был уже на смертном одре. Вот и всё, думал я, можно начинать готовиться к похоронам Мэттью Хаузер

Прошло три года, и теперь Мэттью не узнают даже некоторые родственники. Он потерял три четверти своего внушительного веса, похудев на 240 кг, и не собирается останавливаться на достигнутом. Своими успехами парень делится в соцсетях, надеясь вдохновить тех, кто опустил руки в борьбе с ожирением.

Я, как обычно, лежал на больничной койке, и внезапно у меня в голове как будто что-то щёлкнуло. Ты должен что-то сделать, должен изменить свою жизнь, сказал я сам себе Мэттью Хаузер

Проблемы с лишним весом Мэттью начал испытывать ещё в детстве, но решать их он начал только недавно. Двухчасовые тренировки шесть раз в неделю и строгий контроль рациона — вот простые слагаемые его ошеломляющего успеха. Правда, не обошлось и без нескольких операций по удалению жира и лишней кожи.

Ожирение не приходит одно. С тех пор как Мэттью начал набирать вес, он стал часто впадать в депрессию, испытывать страх и неуверенность в себе. Но теперь всё по-другому: Мэттью активно заводит новых друзей и не избегает, как раньше, зрительного контакта с незнакомцами.

Это тяжело, но под силу каждому Мэттью Хаузер

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