Молчавший много лет парень задал вопрос, из-за которого с ним хотят дружить все

Эта трогательная история Керри Блох из Флориды, США, о её сыне с аутизмом растопила сердца многих людей. Теперь пользователи со всех уголков мира пишут о том, что готовы предоставить парню дружескую поддержку.

Керри разместила в "Твиттере" фото своего 21-летнего сына Дэвида, который давно утратил способность общаться. Но теперь, спустя много лет, он наконец снова заговорил. И его вопрос никого не смог оставить равнодушным.

У моего 21-летнего сына с аутизмом отсутствуют навыки общения. Сегодня он задал мне свой первый вопрос: "Я кому-нибудь понравлюсь?" Керри Блох

Женщина родила ребёнка в 40 лет, несмотря на заверения врачей, что у неё никогда не будет детей. Американка не могла нарадоваться своему счастью. Но в четыре года у Дэвида стали проявляться признаки тяжёлого аутизма, он перестал разговаривать. Кроме того, позже у мальчика диагностировали иммунодефицитное состояние, из-за которого ему пришлось перейти на домашнее обучение.

И мама Дэвида всё это время переживала, что он одинок и у него нет друзей, пишет Buzzfeednews. Но после её твита, который стал вирусным, ситуация изменилась. Со всех уголков мира Дэвиду писали слова поддержки и даже стали присылать письма и подарки. А многие юзеры поделились похожими историями.

Скажи Дэвиду, у него есть друг из Лондона... Вместе с большой семьёй. Наша любовь отправляется к нему! danferdinand

У моего сына тоже аутизм. Ему 30 лет, он работает неполный день на военно-морской базе, где собирает линзы для очков. Он очень долго вообще не говорил, но с 21 до 30 он так сильно изменился. Он тоже думает о поиске друзей. Мы любим тебя, Дэвид! thecatsartist

Даже звёзды уделили своё внимание Дэвиду. На вирусный твит, например, ответила Рози О’Доннелл. Актриса написала: "Ты нравишься мне!"

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